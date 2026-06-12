Какими бы ни были отношения между Украиной и Польшей, эксгумации должны проводиться, - глава УИНП Алферов
Украина и Польша - не просто соседи на протяжении более тысячи лет, а два народа, которые отвоевали эти территории в ходе истории.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров.
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"Здесь не возникло другого государства в XI–XV веках. Нас не сместили тевтонцы или ордынцы. И поэтому, когда мы говорим о делах двух народов, то должны понимать, что это действительно огромный комплекс вопросов. И не нужно думать, что существуют какие-то плохие или хорошие отношения. Есть просто отношения двух народов, и они разные. Мы ничем не обязаны друг другу. И вот из-за того, что наши отношения разные, они иногда сближаются, а иногда расходятся.
И поэтому, когда мы говорим о взаимопонимании, о диалогах, то должны сказать, что эти диалоги должны существовать в контексте того, как нам приблизиться к как можно менее травматичному пониманию определенных отношений, явлений, событий. Или как нам лучше исследовать, чтобы получить опыт и превратить этот диалог в историю о будущем", - подчеркнул он.
Алфьоров отметил, что история – это история конфликтов, и в каждый период были разночтения.
"Какими бы ни были отношения между двумя государствами, нужно понимать, что поисково-эксгумационные работы – это вопрос почтения памяти. Я пришел из армии и мне абсолютно понятно, что такое – когда нельзя похоронить родного человека. Поэтому эксгумации должны происходить, потому что это вопрос человечности, это вопрос человеческих ценностей.
Что касается мест памяти, я недавно был в Перемышле. Там есть могила воинов армии УНР, я посмотрел, в каком она состоянии. Конечно, хотелось бы, чтобы, согласно договоренностям, польская сторона продолжала заботиться о ней, как и обещала", - добавил глава УИНП.
Полный текст интервью с главой Украинского института национальной памяти Александром Алферовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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а оскільки у нас в президенти останні 36 років приходили переважно дятли ця ситуація не розв"язана , а повинна бути розв"язана і поставлена крапка !
українці і поляки не мають витрачати енергію на це наш спільний ворог московія була є і буде ось туди напрпвлчти всю силу і агресію завши
Кожна з Договірних Сторін на території своєї держави утримуватиме місця пам'яті і поховання військових і цивільних осіб іншої Договірної Сторони, зазначених у Статті 1 цієї Угоди, згідно
з відповідними положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151 995_151, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152 995_152, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153 995_153, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 995_154 ) та додаткових протоколів ( 995_911, 995_200 ) до них".
Тут відразу виникає питання: як зберігаються поховання загиблих воїнів УПА на території Польщі? А відповідь проста - ніяк. Їх демонтують, зносять.
Отже, якщо одна сторона нехтує власними обовязками ,які викладено в двосторонній угоді та вимагає безумовного виконання від іншої сторони, то це вже не двостороння угода, а ультиматум. Бо поляки, як і угри, використовують елементарний шантаж вступом в ЄС.
Нормально було б пану Алфьорову запитати, що там з відновленням пам'ятнику бійцям УПА на кладовищі у селі Грушовичі?
Нам свое робити.
Не переходь на "шовінізм" - бо стаєш схожий на тих кацапів та поляків, які не поважають сусідів...
Алфьоров правий... "Мертві повинні буть поховані достойно...". Не у фізичному сенсі - вони так поховані давно, а в моральному... Щоб народи розібралися у "претензіях" один до одного, і визначилися, у "цифровому обчисленні", та не залишалося "недомовленості"...
Бо - кацапи і яхуди при владі в Україні!
Полякам треба визнати Львів українським, а Вільнюс литовським, і потім, позбавившись амбіцій, вільно йти у майбутнє