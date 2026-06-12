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Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии Отношения Украины и Польши
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Какими бы ни были отношения между Украиной и Польшей, эксгумации должны проводиться, - глава УИНП Алферов

Отношения между Украиной и Польшей: что говорит глава УИНП Алферов?

Украина и Польша - не просто соседи на протяжении более тысячи лет, а два народа, которые отвоевали эти территории в ходе истории.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров.

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Подробности

"Здесь не возникло другого государства в XI–XV веках. Нас не сместили тевтонцы или ордынцы. И поэтому, когда мы говорим о делах двух народов, то должны понимать, что это действительно огромный комплекс вопросов. И не нужно думать, что существуют какие-то плохие или хорошие отношения. Есть просто отношения двух народов, и они разные. Мы ничем не обязаны друг другу. И вот из-за того, что наши отношения разные, они иногда сближаются, а иногда расходятся.

И поэтому, когда мы говорим о взаимопонимании, о диалогах, то должны сказать, что эти диалоги должны существовать в контексте того, как нам приблизиться к как можно менее травматичному пониманию определенных отношений, явлений, событий. Или как нам лучше исследовать, чтобы получить опыт и превратить этот диалог в историю о будущем", - подчеркнул он.

Алфьоров отметил, что история – это история конфликтов, и в каждый период были разночтения.

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"Какими бы ни были отношения между двумя государствами, нужно понимать, что поисково-эксгумационные работы – это вопрос почтения памяти. Я пришел из армии и мне абсолютно понятно, что такое – когда нельзя похоронить родного человека. Поэтому эксгумации должны происходить, потому что это вопрос человечности, это вопрос человеческих ценностей.

Что касается мест памяти, я недавно был в Перемышле. Там есть могила воинов армии УНР, я посмотрел, в каком она состоянии. Конечно, хотелось бы, чтобы, согласно договоренностям, польская сторона продолжала заботиться о ней, как и обещала", - добавил глава УИНП.

Полный текст интервью с главой Украинского института национальной памяти Александром Алферовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Украина и Польша продолжат совместные эксгумационные работы, - посол Боднар

Автор: 

Польша (9096) эксгумация (173) Алферов Александр (1)
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Топ комментарии
+11
Та нехай риють. Невже не можна домовитись? То було давно, на то були історичні та політичні обставини. Вшануйте загиблих та обніміться. Ворог у нас один, це кацапня. Нехай будуть у Польщі свої герої, в Україні свої. Не треба на цьому робити акценти. Головне зараз не робити помилок у відносинах.
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12.06.2026 11:11 Ответить
+9
Сьогодні ексгумації, ініційовані польською стороною, повністю розвіюють польські міфи про масові вбивства поляків. Просто немає цих масових поховань! Ексгумації закінчаться повним крахом польської шовіністичної історіографії яка звинувачує українців в етнічних чистках!
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12.06.2026 11:08 Ответить
+4
А "кацапьонок" Донцов непогано розбирався у "українській національній ідеї"...
Не переходь на "шовінізм" - бо стаєш схожий на тих кацапів та поляків, які не поважають сусідів...
Алфьоров правий... "Мертві повинні буть поховані достойно...". Не у фізичному сенсі - вони так поховані давно, а в моральному... Щоб народи розібралися у "претензіях" один до одного, і визначилися, у "цифровому обчисленні", та не залишалося "недомовленості"...
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12.06.2026 11:28 Ответить
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Сьогодні ексгумації, ініційовані польською стороною, повністю розвіюють польські міфи про масові вбивства поляків. Просто немає цих масових поховань! Ексгумації закінчаться повним крахом польської шовіністичної історіографії яка звинувачує українців в етнічних чистках!
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12.06.2026 11:08 Ответить
Цей новий розділ політики поляків (не всіх) суто маніпулятивний для того щоб мати владу над українцями і опосередковано зазіхати на наш Львів от і все....
а оскільки у нас в президенти останні 36 років приходили переважно дятли ця ситуація не розв"язана , а повинна бути розв"язана і поставлена крапка !
українці і поляки не мають витрачати енергію на це наш спільний ворог московія була є і буде ось туди напрпвлчти всю силу і агресію завши
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12.06.2026 11:34 Ответить
Такю це дійсно- підтвердження відсутності такої кількості жертв з польської сторони, як це існує в міфах.
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12.06.2026 12:41 Ответить
Та нехай риють. Невже не можна домовитись? То було давно, на то були історичні та політичні обставини. Вшануйте загиблих та обніміться. Ворог у нас один, це кацапня. Нехай будуть у Польщі свої герої, в Україні свої. Не треба на цьому робити акценти. Головне зараз не робити помилок у відносинах.
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12.06.2026 11:11 Ответить
А є вибір? Доведеться "дружити" з усіма, навіть якщо будуть бити по голові палицею. Не до жиру.
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12.06.2026 11:43 Ответить
Вибір завжди є. Дивлячись що мати на увазі під биттям по голові.
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12.06.2026 11:59 Ответить
Поки що, палицею і ракетами Україну б'є ваша " недоімперія"
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12.06.2026 12:43 Ответить
Не зовсім так. Пошукові роботи проводяться на суверенній території України на підставі двосторонніх домовленостей між державами. Відповідно до ст. 4 Угоди :
Кожна з Договірних Сторін на території своєї держави утримуватиме місця пам'яті і поховання військових і цивільних осіб іншої Договірної Сторони, зазначених у Статті 1 цієї Угоди, згідно
з відповідними положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151 995_151, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152 995_152, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153 995_153, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 995_154 ) та додаткових протоколів ( 995_911, 995_200 ) до них".

Тут відразу виникає питання: як зберігаються поховання загиблих воїнів УПА на території Польщі? А відповідь проста - ніяк. Їх демонтують, зносять.

Отже, якщо одна сторона нехтує власними обовязками ,які викладено в двосторонній угоді та вимагає безумовного виконання від іншої сторони, то це вже не двостороння угода, а ультиматум. Бо поляки, як і угри, використовують елементарний шантаж вступом в ЄС.

Нормально було б пану Алфьорову запитати, що там з відновленням пам'ятнику бійцям УПА на кладовищі у селі Грушовичі?
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12.06.2026 12:17 Ответить
Якщо Ви українці у владі такі вже розумні, то і рішення з сусідами мають бути відповідні. Розуміть якості відчуття інших меньшинств.......
Нам свое робити.
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12.06.2026 11:14 Ответить
Кацапьонок альфьорафф, знається на на укаінській національній памяті.
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12.06.2026 11:15 Ответить
А "кацапьонок" Донцов непогано розбирався у "українській національній ідеї"...
Не переходь на "шовінізм" - бо стаєш схожий на тих кацапів та поляків, які не поважають сусідів...
Алфьоров правий... "Мертві повинні буть поховані достойно...". Не у фізичному сенсі - вони так поховані давно, а в моральному... Щоб народи розібралися у "претензіях" один до одного, і визначилися, у "цифровому обчисленні", та не залишалося "недомовленості"...
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12.06.2026 11:28 Ответить
А чи не він має вимагати від польскоі сторони есгумаціі украінських жертв АК, хоч хтось просуває цей мотив в польші з украЫнскЫх дэрслужбовцав? Нє, а цікаво чому......
Бо - кацапи і яхуди при владі в Україні!
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12.06.2026 11:51 Ответить
У нас, зараз, є "зайві" грошові кошти, робочі руки, і час? У нас ВІЙНА... Ти не помітив?
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12.06.2026 12:01 Ответить
Українці та поляки бились пліч-о-пліч з османами під Хотиним і перемогли, хоч і були в меншості. Українці УНР бились з росіянами у БИТВІ ПІД ВАРШАВОЮ, і теж перемогли. А польський моральний авторитет ЄЖИ ГЕДРОЙЦЬ ще на початку минулого століття казав:
Полякам треба визнати Львів українським, а Вільнюс литовським, і потім, позбавившись амбіцій, вільно йти у майбутнє
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12.06.2026 11:35 Ответить
Ясно, що мають. Але на антиукраїнську істерію вони не вплинуть, бо результати будуть замовчуватись і перекручуватись нанішньою польською владою (обома таборами), оскільки істерія є передвиборним танцюванням на українських і польських костях майже сторічної давнини. Ця істерія успішно роздмухується кацапами і їх польськими і українськими найманцями.
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12.06.2026 12:14 Ответить
 
 