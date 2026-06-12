Какими бы ни были отношения между Украиной и Польшей, эксгумации должны проводиться, - глава УИНП Алферов

Украина и Польша - не просто соседи на протяжении более тысячи лет, а два народа, которые отвоевали эти территории в ходе истории.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров.

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"Здесь не возникло другого государства в XI–XV веках. Нас не сместили тевтонцы или ордынцы. И поэтому, когда мы говорим о делах двух народов, то должны понимать, что это действительно огромный комплекс вопросов. И не нужно думать, что существуют какие-то плохие или хорошие отношения. Есть просто отношения двух народов, и они разные. Мы ничем не обязаны друг другу. И вот из-за того, что наши отношения разные, они иногда сближаются, а иногда расходятся.

И поэтому, когда мы говорим о взаимопонимании, о диалогах, то должны сказать, что эти диалоги должны существовать в контексте того, как нам приблизиться к как можно менее травматичному пониманию определенных отношений, явлений, событий. Или как нам лучше исследовать, чтобы получить опыт и превратить этот диалог в историю о будущем", - подчеркнул он.

Алфьоров отметил, что история – это история конфликтов, и в каждый период были разночтения.

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"Какими бы ни были отношения между двумя государствами, нужно понимать, что поисково-эксгумационные работы – это вопрос почтения памяти. Я пришел из армии и мне абсолютно понятно, что такое – когда нельзя похоронить родного человека. Поэтому эксгумации должны происходить, потому что это вопрос человечности, это вопрос человеческих ценностей.

Что касается мест памяти, я недавно был в Перемышле. Там есть могила воинов армии УНР, я посмотрел, в каком она состоянии. Конечно, хотелось бы, чтобы, согласно договоренностям, польская сторона продолжала заботиться о ней, как и обещала", - добавил глава УИНП.

Полный текст интервью с главой Украинского института национальной памяти Александром Алферовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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