Украина и Польша продолжат совместные эксгумационные работы, — посол Боднар

Украина и Польша продолжат совместные поисково-эксгумационные работы по обе стороны границы. Новые этапы запланированы уже на ближайшие месяцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, в настоящее время польская сторона имеет значительный запрос на проведение эксгумационных работ в Украине. В то же время в ближайшее время Украина также начнет поисковые работы на территории Польши.

"На сегодняшний день мы выдали разрешения, и поисковые работы прошли в двух местах. В ближайшие месяцы они состоятся еще в двух дополнительных местах. Также на территории Польши мы получили разрешения на проведение поисковых работ в трех местах, вот на июнь планируется первый этап. То есть это двусторонний процесс. Просто объем и количество, конечно, с польской стороны больше. Мы здесь не создаем никакого паритета, потому что у нас сейчас все ресурсы идут на фронт, но этот процесс также будет продолжаться", - отметил Боднар.

Исторические вопросы, в частности тема Волынской трагедии, по словам Боднара, продолжают влиять на украинско-польские отношения. В 2024 году вопрос эксгумаций фактически сказывался на всем спектре сотрудничества между странами - "от политического диалога до экономического сотрудничества", отметил дипломат.

В то же время, по его словам, работа над этими вопросами, в частности проведение эксгумаций, позволила снизить политическую напряженность вокруг этой темы.

Что предшествовало?

В феврале этого года Министерство культуры Украины дало разрешение на проведение поисковых работ в районе бывшего села Гута Пеняцкая - ныне в пределах сел Жарков и Голубица Львовской области.