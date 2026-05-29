Україна та Польща продовжать спільні ексгумаційні роботи, - посол Боднар
Україна та Польща продовжать спільні пошуково-ексгумаційні роботи по обидва боки кордону. Нові етапи заплановані вже найближчими місяцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив посол України в Польщі Василь Боднар.
За його словами, нині польська сторона має значний запит на проведення ексгумаційних робіт в Україні. Водночас найближчим часом Україна також розпочне пошукові роботи на території Польщі.
"На сьогодні ми видали дозволи і пошукові роботи відбулися у двох місцях. Найближчими місяцями відбудеться ще у двох додаткових місцях. Також на території Польщі ми отримали дозволи на проведення пошукових робіт у трьох місцях, от на червень планується перший етап. Тобто це двосторонній процес. Просто обсяг і кількість, вона звичайно з польського боку більша. Ми тут не створюємо ніякого паритету, бо в нас зараз всі ресурси йдуть на фронт, але цей процес також буде тривати", – зазначив Боднар.
Історичні питання, зокрема тема Волинської трагедії, за словами Боднара, продовжують впливати на українсько-польські відносини. У 2024 році питання ексгумацій фактично позначалося на всьому спектрі співпраці між країнами — "від політичного діалогу до економічної співпраці", зазначив дипломат.
Водночас, за його словами, робота над цими питаннями, зокрема проведення ексгумацій, дозволила знизити політичну напругу навколо цієї теми.
Що передувало?
У лютому цього року Міністерство культури України надало дозвіл на проведення пошукових робіт у районі колишнього села Гута Пеняцька - нині в межах сіл Жарків і Голубиця Львівської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Колупаться у польсько-українській рані - безпечніше? Цим поляки з кацапами, схожі - топчуть лише слабшого...