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Новости Отношения Украины и Польши
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У Навроцкого объяснили, почему пока не лишили Зеленского ордена Белого орла: Мы еще немного подождем

Зеленского хотят лишить польского ордена: что известно?

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не лишил президента Зеленского ордена Белого орла. Ожидается, что Украина изменит свою позицию по этому вопросу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич.

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Подробности

По его словам, Польша не может принять решение Украины о наименовании подразделения ССО в честь героев УПА.

В то же время он добавил, что у Навроцкого "немного подождут" перед возможным решением лишить Зеленского ордена Белого орла.

"Мы еще немного подождем, чтобы посмотреть, не изменит ли президент Зеленский свое решение. Мы не можем принять эту ситуацию", — сказал Лешкевич.

Он добавил, что "дипломатия любит тишину".

Также пресс-секретарь Навроцкого добавил, что разговоров между лидером Польши и Зеленским еще не было.

Читайте: У Навроцкого выдвинули ультиматум Зеленскому для сохранения ордена: Украина должна сделать шаг назад

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Читайте также: Польские активисты собирают 500 тысяч злотых, чтобы выкупить для Винницы автобусы, от которых город отказался из-за скандала

Автор: 

Зеленский Владимир (24490) орден (200) Польша (9096) Навроцкий Кароль (151)
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Топ комментарии
+11
Так а як же примирення з поляками про яке не так давно казали - прощаємо і просимо пробачення? Виходить що польські політики не простили і пробачення не просять? Тоді Україна визнає всіх катів українського народу з польської сторони - злочинцями проти людяності і заборонить їх глорифікацію і буде саджати в тюрму за будь яке згадування польських національних героїв з мутною репутацією і буде вимагати від Польші змінити назви вулиць та військових підрозділів, які названі на честь цих злочинців! Як там 8 піхотна дивізія Війська польського ім. Армії крайової не хоче змінити назву?
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12.06.2026 16:43 Ответить
+6
Воха, отдай значок.
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12.06.2026 16:32 Ответить
+5
"дипломатія любить тишу" - через це ми протрубили про позбавлення ордену з кожної польської праски, получили "0" реакції від укр. сторони, получили спротив зі сторони більш адектавних політичних апонентів. Тепер не знаємо як з цього зіскочити, й кожен день розказуємо: "ну ось ще трохи часу у укр. сторони одуматись, бо ми виносимо останнє польське попередження".
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12.06.2026 16:34 Ответить
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Воха, отдай значок.
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12.06.2026 16:32 Ответить
Так а як же примирення з поляками про яке не так давно казали - прощаємо і просимо пробачення? Виходить що польські політики не простили і пробачення не просять? Тоді Україна визнає всіх катів українського народу з польської сторони - злочинцями проти людяності і заборонить їх глорифікацію і буде саджати в тюрму за будь яке згадування польських національних героїв з мутною репутацією і буде вимагати від Польші змінити назви вулиць та військових підрозділів, які названі на честь цих злочинців! Як там 8 піхотна дивізія Війська польського ім. Армії крайової не хоче змінити назву?
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12.06.2026 16:43 Ответить
Igor L, перестаньте нести нісенітницю...
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12.06.2026 17:01 Ответить
Будуть якісь аргументи чи це просто зойк - Астанавітєсь!
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12.06.2026 17:02 Ответить
Зеленський просив орден від поляків? Навряд чи. При такому підході до своїх нагород поляки доб'ються того, що від них ніхто не захоче брати будь-яку нагороду. Жодної солідності в діях польських урядовців.
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12.06.2026 17:33 Ответить
Это было бы лучшим решением. Вежливо вернуть этот орден облезлого орла. Без всяких скандалов. Просто вернуть и всё
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12.06.2026 17:03 Ответить
Вова ********* попав у цугцванг: кожен слідуючий його крок приведе до погіршення його положення. Якщо він відмінить присвоєння звання імені Героїв УПА- він втратить ті нікчемні залишки свого авторитету в Україні, що в нього ще є. Якщо ж не відмінить, поляки відберуть "Білого орла" і несамовито продовжать конкурс ідіотів від політики на звання найідіотішого ідіота Польщі на тематиці УПА і Волинської трагедії.
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12.06.2026 17:23 Ответить
"дипломатія любить тишу" - через це ми протрубили про позбавлення ордену з кожної польської праски, получили "0" реакції від укр. сторони, получили спротив зі сторони більш адектавних політичних апонентів. Тепер не знаємо як з цього зіскочити, й кожен день розказуємо: "ну ось ще трохи часу у укр. сторони одуматись, бо ми виносимо останнє польське попередження".
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12.06.2026 16:34 Ответить
Як там з Муссоліні, Шредером??? Там все добре???
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12.06.2026 16:36 Ответить
Зеленський в шафі сидить, ховається.
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12.06.2026 16:38 Ответить
не вже так важко ,повернути вічливо цей орден Польші ?...Він їм потрібен , віддай ...
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12.06.2026 16:41 Ответить
Народ Польщі дав цей орден. До чого тут навроцький.
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12.06.2026 17:13 Ответить
Ну, якщо Навроцького так штире, то треба той підрозділ назвати на честь Богдана Хмельницького!?
Може Навроцький не в курся, як у 1648 році Хмельницький розбив поляків під Жовтими Водами...
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12.06.2026 16:43 Ответить
навіть Навроцький не може нічого вдіяти проти високої моди
мужчина весь в чорному, з Білим Орлом ...
... стильно, чорт побєрі
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12.06.2026 16:43 Ответить
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12.06.2026 16:49 Ответить
Обісрався Навроцький по повній.
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12.06.2026 16:44 Ответить
Мені цікаво, нафуя вони йому його дали? За які такі заслуги? За гру на піаніно?
На слідуючий раз будуть думати головою перед тим як вручати ордени кому попало.
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12.06.2026 16:44 Ответить
кловуне, якщо цікаво, загугли, там поляки пояснюють, за що дали "орла".
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12.06.2026 16:48 Ответить
Краще б дали ляща. Так щоб аж ноги задрав.
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12.06.2026 16:51 Ответить
Він тоді був другим Черчіллем. Партнери цілий склад орденів надавали.
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12.06.2026 16:54 Ответить
Президент Чехії Петр Павел навіть подарував голобородьку пістолет CZ 75.
Шкода, що пісюаніст досі ним не скористався
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12.06.2026 17:38 Ответить
цікаво, скільки на аукціоні дадуть за той орден, ще й з документами... ще й донатів на дрони від Зелі буде... й слизька тема автоматично закриється.
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12.06.2026 16:44 Ответить
Голобородько, передаруй той орден Навроцькому, офіційно. Приклад вже є
"Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала свою нагороду президентові США Дональду Трампу"
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12.06.2026 17:43 Ответить
ну... якщо трамп все приймає, то краще йому, на 80 річний юбілей, який він, менторськи, з барського плеча, синхронізує з 250 роками америки.
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12.06.2026 18:13 Ответить
Тому що Україні потрібна морквина)
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12.06.2026 16:51 Ответить
Інфантильне суспільство у захваті від стендап-піруетів найпотужнішого... а те що криворозька підворотня дипломатія вже привела до того, що пересралися з усіма сусідами - то такоє, мєлочі. Інфантильне суспільство вважає що питання закінчиться на ордені який заберуть у найпотужнішого? Ви глибоко помиляєтеся - коли його прилюдно заберуть це буде сигнал - більше з Україною справ не мати, допомогу звести до мінімуму, а можливо взагалі припинити. Те що це призведе до конкретних проблем - інфантильному суспільству до сраки, головне як ми їх сдєлалі - типова реакція незрілого підлітка, який не думає що буде через навіть не завтра - через півгодини. Мабуть таке суспільство таки заслуговує на те що має.
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12.06.2026 16:52 Ответить
Давайте не змішувати мухи і котлети. Клоун окремо, а Україна окремо. Польські і угорські анти українські шовіністи не союзники, скільки їх в сраку не цілуй. Їхня ціль не змінилася за час - колонізація України.
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12.06.2026 17:10 Ответить
як це ви собі уявляєте? якщо він - представляє країну на найвищому міжнародному рівні? Які мухи і котлети? Чи ви вважаєте те що патякає, чи робить президент країни можна взагалі не брати до уваги?
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12.06.2026 17:13 Ответить
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12.06.2026 16:53 Ответить
Тому що ціллю Польщі було мусолення теми для прибавки політичних балів серед бидлоти, тиск на Україну, заробляння ще більших грошей на війні з тих грошей які реальні донори готові витратити на неї. А орлик це, курка чи красная звєзда, як бачимо полякам пох на це барахло.
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12.06.2026 16:54 Ответить
Я вже пропонував---помпезно з поясненням,в красивій папці повернути орден. Тільки без образ і принижень Викласти історичні факти і особливу подяку.а також ВІДЗНАЧИТИ подвійні стандарти.поляків
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12.06.2026 17:00 Ответить
Хрен полякам,а не орден. Дарене не передарюється.
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12.06.2026 17:27 Ответить
у всій цій справі в цієї постановочної гниди інтерес простий - саботаж, шкідництво, відвернення уваги суспільства від різних міндічів
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12.06.2026 17:00 Ответить
все і всі не тільки там добре розуміють, що потрібно кимось замінити )(уйлоОрбанів, аби тільки протримати як можна довше військові дії в межах України.
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12.06.2026 17:04 Ответить
в такому випадку свмому потрібно відмовитись від цього ордену. але в зєлі не має ні розуму ні яєць.
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12.06.2026 17:14 Ответить
Тут,юристи передбачають довічне,а вони-білого орла.Знайшли кому давати.
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12.06.2026 17:16 Ответить
Самі давали - хай самі й забирають... Зеленський їх про це "нагородження", не просив... В цьому випадку ганьба ляже на них - бо у них прямий воєнний злочинець не позбавлений цього ордену (Муссоліні), і людина, що прямо діє проти їх держави (Шредер). І тоді, в незручному становищі, опиниться Навроцький... Бо у ЗМІ підніметься скандал, і журналісти почнуть задавать "незручні" питання... (між іншим, у Російській імперії була ціла процедура отримання іноземної нагороди підданим. Нагороджена людина повинна була повідомить про це імператора, і запитать дозвіл на його носіння. Зеленський, як "тимчасовий менеджер", по аналогії, міг-би, зробить те саме. У Франції, про нагородження іноземця, приймав рішення парламент... Коротше кажучи, Навроцький "вляпався" в скандал, не прорахувавши наслідки, і отримає репутаційну ганьбу...
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12.06.2026 17:20 Ответить
Краще нагородіть ваву червоним носом .
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12.06.2026 17:30 Ответить
Та віддати їи того ордена,тільки покласти в якусь скриньку з портретом степана Бандери )
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12.06.2026 17:45 Ответить
Блин, лучше бы забрали. Это было бы честно. Забрали бы и пшли нах@р. Чего стоит награда, которую могут забрать популисты? Да ничего она не стоит, ведь они же могут ее и просто так дать.
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12.06.2026 18:00 Ответить
А хто оцю всю ху*ню заварив? І для чого?
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12.06.2026 18:07 Ответить
 
 