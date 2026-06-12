У Навроцкого объяснили, почему пока не лишили Зеленского ордена Белого орла: Мы еще немного подождем

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не лишил президента Зеленского ордена Белого орла. Ожидается, что Украина изменит свою позицию по этому вопросу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, Польша не может принять решение Украины о наименовании подразделения ССО в честь героев УПА.

В то же время он добавил, что у Навроцкого "немного подождут" перед возможным решением лишить Зеленского ордена Белого орла.

"Мы еще немного подождем, чтобы посмотреть, не изменит ли президент Зеленский свое решение. Мы не можем принять эту ситуацию", — сказал Лешкевич.

Он добавил, что "дипломатия любит тишину".

Также пресс-секретарь Навроцкого добавил, что разговоров между лидером Польши и Зеленским еще не было.

Читайте: У Навроцкого выдвинули ультиматум Зеленскому для сохранения ордена: Украина должна сделать шаг назад

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Читайте также: Польские активисты собирают 500 тысяч злотых, чтобы выкупить для Винницы автобусы, от которых город отказался из-за скандала