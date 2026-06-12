У Навроцького пояснили, чому поки не позбавили Зеленського ордена Білого орла: Ми ще трохи зачекаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький ще не позбавив президента Зеленського ордена Білого орла. Очікують, що Україна змінить свою позицію щодо цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник президента Рафал Лешкевич.

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Подробиці

За його словами, Польща не може прийняти рішення України про найменування підрозділу ССО на честь героїв УПА.

Водночас додав, що у Навроцького "трохи зачекають" перед можливим рішенням позбавити Зеленського ордена Білого орла.

"Ми ще трохи зачекаємо, щоб подивитись, чи президент Зеленський не змінить своє рішення. Ми не можемо прийняти цю ситуацію", - сказав Лешкевич.

Він додав, що "дипломатія любить тишу".

Також речник Навроцького додав, що розмови між лідером Польщі та Зеленським ще не було.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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