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Новини відносини України та Польщі
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У Навроцького пояснили, чому поки не позбавили Зеленського ордена Білого орла: Ми ще трохи зачекаємо

Зеленського хочуть позбавити польського ордена: що відомо?

Президент Польщі Кароль Навроцький ще не позбавив президента Зеленського ордена Білого орла. Очікують, що Україна змінить свою позицію щодо цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник президента Рафал Лешкевич.

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Подробиці

За його словами, Польща не може прийняти рішення України про найменування підрозділу ССО на честь героїв УПА.

Водночас додав, що у Навроцького "трохи зачекають" перед можливим рішенням позбавити Зеленського ордена Білого орла.

"Ми ще трохи зачекаємо, щоб подивитись, чи президент Зеленський не змінить своє рішення. Ми не можемо прийняти цю ситуацію", - сказав Лешкевич.

Він додав, що "дипломатія любить тишу".

Також речник Навроцького додав, що розмови між лідером Польщі та Зеленським ще не було.

Читайте: У Навроцького виставили ультиматум Зеленському для збереження ордена: Україна має зробити крок назад

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Також читайте: Польські активісти збирають 500 тисяч злотих, щоб викупити для Вінниці автобуси, від яких місто відмовилося через скандал

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) орден (125) Польща (9365) Навроцький Кароль (154)
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Топ коментарі
+11
Так а як же примирення з поляками про яке не так давно казали - прощаємо і просимо пробачення? Виходить що польські політики не простили і пробачення не просять? Тоді Україна визнає всіх катів українського народу з польської сторони - злочинцями проти людяності і заборонить їх глорифікацію і буде саджати в тюрму за будь яке згадування польських національних героїв з мутною репутацією і буде вимагати від Польші змінити назви вулиць та військових підрозділів, які названі на честь цих злочинців! Як там 8 піхотна дивізія Війська польського ім. Армії крайової не хоче змінити назву?
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12.06.2026 16:43 Відповісти
+6
Воха, отдай значок.
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12.06.2026 16:32 Відповісти
+5
"дипломатія любить тишу" - через це ми протрубили про позбавлення ордену з кожної польської праски, получили "0" реакції від укр. сторони, получили спротив зі сторони більш адектавних політичних апонентів. Тепер не знаємо як з цього зіскочити, й кожен день розказуємо: "ну ось ще трохи часу у укр. сторони одуматись, бо ми виносимо останнє польське попередження".
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12.06.2026 16:34 Відповісти
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Воха, отдай значок.
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12.06.2026 16:32 Відповісти
Так а як же примирення з поляками про яке не так давно казали - прощаємо і просимо пробачення? Виходить що польські політики не простили і пробачення не просять? Тоді Україна визнає всіх катів українського народу з польської сторони - злочинцями проти людяності і заборонить їх глорифікацію і буде саджати в тюрму за будь яке згадування польських національних героїв з мутною репутацією і буде вимагати від Польші змінити назви вулиць та військових підрозділів, які названі на честь цих злочинців! Як там 8 піхотна дивізія Війська польського ім. Армії крайової не хоче змінити назву?
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12.06.2026 16:43 Відповісти
Igor L, перестаньте нести нісенітницю...
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12.06.2026 17:01 Відповісти
Будуть якісь аргументи чи це просто зойк - Астанавітєсь!
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12.06.2026 17:02 Відповісти
Зеленський просив орден від поляків? Навряд чи. При такому підході до своїх нагород поляки доб'ються того, що від них ніхто не захоче брати будь-яку нагороду. Жодної солідності в діях польських урядовців.
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12.06.2026 17:33 Відповісти
Это было бы лучшим решением. Вежливо вернуть этот орден облезлого орла. Без всяких скандалов. Просто вернуть и всё
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12.06.2026 17:03 Відповісти
Вова ********* попав у цугцванг: кожен слідуючий його крок приведе до погіршення його положення. Якщо він відмінить присвоєння звання імені Героїв УПА- він втратить ті нікчемні залишки свого авторитету в Україні, що в нього ще є. Якщо ж не відмінить, поляки відберуть "Білого орла" і несамовито продовжать конкурс ідіотів від політики на звання найідіотішого ідіота Польщі на тематиці УПА і Волинської трагедії.
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12.06.2026 17:23 Відповісти
"дипломатія любить тишу" - через це ми протрубили про позбавлення ордену з кожної польської праски, получили "0" реакції від укр. сторони, получили спротив зі сторони більш адектавних політичних апонентів. Тепер не знаємо як з цього зіскочити, й кожен день розказуємо: "ну ось ще трохи часу у укр. сторони одуматись, бо ми виносимо останнє польське попередження".
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12.06.2026 16:34 Відповісти
Як там з Муссоліні, Шредером??? Там все добре???
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12.06.2026 16:36 Відповісти
Зеленський в шафі сидить, ховається.
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12.06.2026 16:38 Відповісти
не вже так важко ,повернути вічливо цей орден Польші ?...Він їм потрібен , віддай ...
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12.06.2026 16:41 Відповісти
Народ Польщі дав цей орден. До чого тут навроцький.
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12.06.2026 17:13 Відповісти
Народ підтримує мовчки,забаганку Навродцького...Тому віддати вічливо ,саме те ,без пояснень ...
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12.06.2026 18:18 Відповісти
Ну, якщо Навроцького так штире, то треба той підрозділ назвати на честь Богдана Хмельницького!?
Може Навроцький не в курся, як у 1648 році Хмельницький розбив поляків під Жовтими Водами...
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12.06.2026 16:43 Відповісти
навіть Навроцький не може нічого вдіяти проти високої моди
мужчина весь в чорному, з Білим Орлом ...
... стильно, чорт побєрі
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12.06.2026 16:43 Відповісти
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12.06.2026 16:49 Відповісти
Обісрався Навроцький по повній.
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12.06.2026 16:44 Відповісти
Мені цікаво, нафуя вони йому його дали? За які такі заслуги? За гру на піаніно?
На слідуючий раз будуть думати головою перед тим як вручати ордени кому попало.
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12.06.2026 16:44 Відповісти
кловуне, якщо цікаво, загугли, там поляки пояснюють, за що дали "орла".
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12.06.2026 16:48 Відповісти
Краще б дали ляща. Так щоб аж ноги задрав.
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12.06.2026 16:51 Відповісти
Він тоді був другим Черчіллем. Партнери цілий склад орденів надавали.
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12.06.2026 16:54 Відповісти
Президент Чехії Петр Павел навіть подарував голобородьку пістолет CZ 75.
Шкода, що пісюаніст досі ним не скористався
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12.06.2026 17:38 Відповісти
цікаво, скільки на аукціоні дадуть за той орден, ще й з документами... ще й донатів на дрони від Зелі буде... й слизька тема автоматично закриється.
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12.06.2026 16:44 Відповісти
Голобородько, передаруй той орден Навроцькому, офіційно. Приклад вже є
"Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала свою нагороду президентові США Дональду Трампу"
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12.06.2026 17:43 Відповісти
ну... якщо трамп все приймає, то краще йому, на 80 річний юбілей, який він, менторськи, з барського плеча, синхронізує з 250 роками америки.
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12.06.2026 18:13 Відповісти
Тому що Україні потрібна морквина)
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12.06.2026 16:51 Відповісти
Інфантильне суспільство у захваті від стендап-піруетів найпотужнішого... а те що криворозька підворотня дипломатія вже привела до того, що пересралися з усіма сусідами - то такоє, мєлочі. Інфантильне суспільство вважає що питання закінчиться на ордені який заберуть у найпотужнішого? Ви глибоко помиляєтеся - коли його прилюдно заберуть це буде сигнал - більше з Україною справ не мати, допомогу звести до мінімуму, а можливо взагалі припинити. Те що це призведе до конкретних проблем - інфантильному суспільству до сраки, головне як ми їх сдєлалі - типова реакція незрілого підлітка, який не думає що буде через навіть не завтра - через півгодини. Мабуть таке суспільство таки заслуговує на те що має.
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12.06.2026 16:52 Відповісти
Давайте не змішувати мухи і котлети. Клоун окремо, а Україна окремо. Польські і угорські анти українські шовіністи не союзники, скільки їх в сраку не цілуй. Їхня ціль не змінилася за час - колонізація України.
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12.06.2026 17:10 Відповісти
як це ви собі уявляєте? якщо він - представляє країну на найвищому міжнародному рівні? Які мухи і котлети? Чи ви вважаєте те що патякає, чи робить президент країни можна взагалі не брати до уваги?
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12.06.2026 17:13 Відповісти
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12.06.2026 16:53 Відповісти
Тому що ціллю Польщі було мусолення теми для прибавки політичних балів серед бидлоти, тиск на Україну, заробляння ще більших грошей на війні з тих грошей які реальні донори готові витратити на неї. А орлик це, курка чи красная звєзда, як бачимо полякам пох на це барахло.
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12.06.2026 16:54 Відповісти
Я вже пропонував---помпезно з поясненням,в красивій папці повернути орден. Тільки без образ і принижень Викласти історичні факти і особливу подяку.а також ВІДЗНАЧИТИ подвійні стандарти.поляків
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12.06.2026 17:00 Відповісти
Хрен полякам,а не орден. Дарене не передарюється.
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12.06.2026 17:27 Відповісти
у всій цій справі в цієї постановочної гниди інтерес простий - саботаж, шкідництво, відвернення уваги суспільства від різних міндічів
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12.06.2026 17:00 Відповісти
все і всі не тільки там добре розуміють, що потрібно кимось замінити )(уйлоОрбанів, аби тільки протримати як можна довше військові дії в межах України.
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12.06.2026 17:04 Відповісти
в такому випадку свмому потрібно відмовитись від цього ордену. але в зєлі не має ні розуму ні яєць.
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12.06.2026 17:14 Відповісти
Тут,юристи передбачають довічне,а вони-білого орла.Знайшли кому давати.
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12.06.2026 17:16 Відповісти
Самі давали - хай самі й забирають... Зеленський їх про це "нагородження", не просив... В цьому випадку ганьба ляже на них - бо у них прямий воєнний злочинець не позбавлений цього ордену (Муссоліні), і людина, що прямо діє проти їх держави (Шредер). І тоді, в незручному становищі, опиниться Навроцький... Бо у ЗМІ підніметься скандал, і журналісти почнуть задавать "незручні" питання... (між іншим, у Російській імперії була ціла процедура отримання іноземної нагороди підданим. Нагороджена людина повинна була повідомить про це імператора, і запитать дозвіл на його носіння. Зеленський, як "тимчасовий менеджер", по аналогії, міг-би, зробить те саме. У Франції, про нагородження іноземця, приймав рішення парламент... Коротше кажучи, Навроцький "вляпався" в скандал, не прорахувавши наслідки, і отримає репутаційну ганьбу...
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12.06.2026 17:20 Відповісти
Краще нагородіть ваву червоним носом .
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12.06.2026 17:30 Відповісти
Та віддати їи того ордена,тільки покласти в якусь скриньку з портретом степана Бандери )
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12.06.2026 17:45 Відповісти
Блин, лучше бы забрали. Это было бы честно. Забрали бы и пшли нах@р. Чего стоит награда, которую могут забрать популисты? Да ничего она не стоит, ведь они же могут ее и просто так дать.
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12.06.2026 18:00 Відповісти
А хто оцю всю ху*ню заварив? І для чого?
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12.06.2026 18:07 Відповісти
 
 