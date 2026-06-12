Польські активісти збирають 500 тисяч злотих, щоб викупити для Вінниці автобуси, від яких місто відмовилося через скандал

Польські волонтери відкрили збір коштів, щоб викупити у міста Кельце 15 старих автобусів і передати їх Вінниці. Активісти прагнуть зібрати 500 тисяч злотих.

Про це йдеться на платформі збору коштів Zrzutka.pl, інформує Цензор.НЕТ.

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Волонтери відкрили збір

"Сума значна, але за ці гроші ми спробуємо викупити у міста Кельце згадані автобуси та передати їх безпосередньо туди, де вони вкрай потрібні – мешканцям Вінниці",- сказано в описі збору.

Йдеться про 15 вживаних 17-річних автобусів.

"500 тисяч злотих – це для державного бюджету дрібниця. Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо, щоб політиканство блокувало сувору логістику",- заявляють активісти.

Станом на вечір 11 червня волонтери вже зібрали майже 57 тисяч злотих.

Організтори додають, що у разі, якщо придбання та передача автобусів виявиться неможливою з причин, що не залежать від організатора збору, кошти будуть спрямовані на цілі, пов’язані із захистом цивільного населення від російських повітряних атак.

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Що передувало?

Вінниця та Кельце є містами-побратимами. Вінниця звернулася до польських партнерів із проханням передати 15 автобусів, які там саме виводили з експлуатації через вік і технічний стан.

Українське місто цей транспорт планувало використовувати як резерв на випадок перебоїв з електропостачанням.

Проте депутати від партії "Право і справедливість" у міськраді Кельце підготували резолюцію із закликом до мера Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.

Через політичні суперечки довкола питань історії Вінниця зрештою відкликала свій запит на отримання автобусів.

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