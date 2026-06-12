Польські активісти збирають 500 тисяч злотих, щоб викупити для Вінниці автобуси, від яких місто відмовилося через скандал
Польські волонтери відкрили збір коштів, щоб викупити у міста Кельце 15 старих автобусів і передати їх Вінниці. Активісти прагнуть зібрати 500 тисяч злотих.
Про це йдеться на платформі збору коштів Zrzutka.pl, інформує Цензор.НЕТ.
Волонтери відкрили збір
"Сума значна, але за ці гроші ми спробуємо викупити у міста Кельце згадані автобуси та передати їх безпосередньо туди, де вони вкрай потрібні – мешканцям Вінниці",- сказано в описі збору.
Йдеться про 15 вживаних 17-річних автобусів.
"500 тисяч злотих – це для державного бюджету дрібниця. Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо, щоб політиканство блокувало сувору логістику",- заявляють активісти.
Станом на вечір 11 червня волонтери вже зібрали майже 57 тисяч злотих.
Організтори додають, що у разі, якщо придбання та передача автобусів виявиться неможливою з причин, що не залежать від організатора збору, кошти будуть спрямовані на цілі, пов’язані із захистом цивільного населення від російських повітряних атак.
Що передувало?
- Вінниця та Кельце є містами-побратимами. Вінниця звернулася до польських партнерів із проханням передати 15 автобусів, які там саме виводили з експлуатації через вік і технічний стан.
- Українське місто цей транспорт планувало використовувати як резерв на випадок перебоїв з електропостачанням.
- Проте депутати від партії "Право і справедливість" у міськраді Кельце підготували резолюцію із закликом до мера Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.
- Через політичні суперечки довкола питань історії Вінниця зрештою відкликала свій запит на отримання автобусів.
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