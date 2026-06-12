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Новини Допомога Україні від Польщі відносини України та Польщі
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Польські активісти збирають 500 тисяч злотих, щоб викупити для Вінниці автобуси, від яких місто відмовилося через скандал

у Польщі оголосили збір на викуп 15 автобусів для Вінниці

Польські волонтери відкрили збір коштів, щоб викупити у міста Кельце 15 старих автобусів і передати їх Вінниці. Активісти прагнуть зібрати 500 тисяч злотих.

Про це йдеться на платформі збору коштів Zrzutka.pl, інформує Цензор.НЕТ.

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Волонтери відкрили збір 

"Сума значна, але за ці гроші ми спробуємо викупити у міста Кельце згадані автобуси та передати їх безпосередньо туди, де вони вкрай потрібні – мешканцям Вінниці",- сказано в описі збору.

Йдеться про 15 вживаних 17-річних автобусів.

"500 тисяч злотих – це для державного бюджету дрібниця. Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо, щоб політиканство блокувало сувору логістику",- заявляють активісти.

Станом на вечір 11 червня волонтери вже зібрали майже 57 тисяч злотих.

Організтори додають, що у разі, якщо придбання та передача автобусів виявиться неможливою з причин, що не залежать від організатора збору, кошти будуть спрямовані на цілі, пов’язані із захистом цивільного населення від російських повітряних атак.

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Що передувало?

  • Вінниця та Кельце є містами-побратимами. Вінниця звернулася до польських партнерів із проханням передати 15 автобусів, які там саме виводили з експлуатації через вік і технічний стан.
  • Українське місто цей транспорт планувало використовувати як резерв на випадок перебоїв з електропостачанням.
  • Проте депутати від партії "Право і справедливість" у міськраді Кельце підготували резолюцію із закликом до мера Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.
  • Через політичні суперечки довкола питань історії Вінниця зрештою відкликала свій запит на отримання автобусів.

Читайте також: Польські депутати вимагали, щоб Вінниця перейменувала вулицю Бандери: голосування провалили

Автор: 

Вінниця (668) Вінницька область (1167) Польща (9356) допомога (9200) збір (407) автобус (422) Вінницький район (67)
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Краще Вінниці за автобусами звернутися до німців.
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12.06.2026 00:22 Відповісти
ПНХ!
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12.06.2026 00:23 Відповісти
Привіт! Це ти там голосував від партії "Право і справедливість" у міськраді Кельце?
До тебе є кілька питань
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12.06.2026 00:33 Відповісти
він там в міськраді хіба що парашу мив
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12.06.2026 00:37 Відповісти
Або до Кличка - в нього дуже гарні з ними відносини. І Києву безоплатно багато чого передають..нове теж. А не металобрухт.
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12.06.2026 00:36 Відповісти
Вже напевно можна сказати дякую і вядмовитись
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12.06.2026 00:28 Відповісти
Молодці! Маємо підтримувати зв'язки з дружніми до нас силами, а недружні відправляти вслід за Орбаном і руським кораблем.
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12.06.2026 00:49 Відповісти
А оце серьозна заявка нормальних людей. Цікаво, чи вийде?
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12.06.2026 00:59 Відповісти
та облиште... я от тільки настроїлась зненавидіти поляків, вже сказала "а от ви які пратівні! от і всьо!" - а вони таке мі-мі-мі зробили... все ж таки не всі вони там подуріли на расійських іпсухах
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12.06.2026 01:08 Відповісти
 
 