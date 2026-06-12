Польские активисты собирают 500 тысяч злотых, чтобы выкупить для Винницы автобусы, от которых город отказался из-за скандала
Польские волонтеры запустили сбор средств, чтобы выкупить у города Кельце 15 старых автобусов и передать их Виннице. Активисты стремятся собрать 500 тысяч злотых.
Об этом говорится на платформе сбора средств Zrzutka.pl, сообщает Цензор.НЕТ.
Волонтеры открыли сбор
"Сумма значительная, но за эти деньги мы попробуем выкупить у города Кельце упомянутые автобусы и передать их непосредственно туда, где они крайне нужны – жителям Винницы", – говорится в описании сбора.
Речь идет о 15 подержанных 17-летних автобусах.
"500 тысяч злотых - это для государственного бюджета мелочь. Для местных политиков шумиха вокруг помощи - это бесплатный повод набрать себе очки в опросах. Для нас - это реальная цена доказательства того, что настоящая солидарность все еще существует, и мы не позволим, чтобы политиканство блокировало суровую логистику", - заявляют активисты.
По состоянию на вечер 11 июня волонтеры уже собрали почти 57 тысяч злотых.
Организаторы добавляют, что в случае, если приобретение и передача автобусов окажется невозможной по причинам, не зависящим от организатора сбора, средства будут направлены на цели, связанные с защитой гражданского населения от российских воздушных атак.
Что предшествовало?
- Винница и Кельце являются городами-побратимами. Винница обратилась к польским партнерам с просьбой передать 15 автобусов, которые там как раз выводили из эксплуатации из-за возраста и технического состояния.
- Украинский город планировал использовать этот транспорт в качестве резерва на случай перебоев с электроснабжением.
- Однако депутаты от партии "Право и справедливость" в горсовете Кельце подготовили резолюцию с призывом к мэру Винницы переименовать улицу Степана Бандеры.
- Из-за политических споров вокруг вопросов истории Винница в итоге отозвала свой запрос на получение автобусов.
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До тебе є кілька питань
ПС: І чого вони так бояться Бандери?? Може концепція стандартна: нищити, геноцидити, вбивати українців - святе діло, а якщо українці обороняються і захищаються, то є нацизм і фашизм.
ППС: Так що, панове Українці, якщо у Вас не буде повноцінної європейської захищеної держави, яку визнає весь цивілізований світ, ці москалі й інші сусіди вас проковтнуть і знищать.
"Виживає сильніший!"(С)