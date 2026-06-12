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Польские активисты собирают 500 тысяч злотых, чтобы выкупить для Винницы автобусы, от которых город отказался из-за скандала

в Польше объявили сбор средств на выкуп 15 автобусов для Винницы

Польские волонтеры запустили сбор средств, чтобы выкупить у города Кельце 15 старых автобусов и передать их Виннице. Активисты стремятся собрать 500 тысяч злотых.

Об этом говорится на платформе сбора средств Zrzutka.pl, сообщает Цензор.НЕТ.

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Волонтеры открыли сбор 

"Сумма значительная, но за эти деньги мы попробуем выкупить у города Кельце упомянутые автобусы и передать их непосредственно туда, где они крайне нужны – жителям Винницы", – говорится в описании сбора.

Речь идет о 15 подержанных 17-летних автобусах.

"500 тысяч злотых - это для государственного бюджета мелочь. Для местных политиков шумиха вокруг помощи - это бесплатный повод набрать себе очки в опросах. Для нас - это реальная цена доказательства того, что настоящая солидарность все еще существует, и мы не позволим, чтобы политиканство блокировало суровую логистику", - заявляют активисты.

По состоянию на вечер 11 июня волонтеры уже собрали почти 57 тысяч злотых.

Организаторы добавляют, что в случае, если приобретение и передача автобусов окажется невозможной по причинам, не зависящим от организатора сбора, средства будут направлены на цели, связанные с защитой гражданского населения от российских воздушных атак.

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Что предшествовало?

  • Винница и Кельце являются городами-побратимами. Винница обратилась к польским партнерам с просьбой передать 15 автобусов, которые там как раз выводили из эксплуатации из-за возраста и технического состояния.
  • Украинский город планировал использовать этот транспорт в качестве резерва на случай перебоев с электроснабжением.
  • Однако депутаты от партии "Право и справедливость" в горсовете Кельце подготовили резолюцию с призывом к мэру Винницы переименовать улицу Степана Бандеры.
  • Из-за политических споров вокруг вопросов истории Винница в итоге отозвала свой запрос на получение автобусов.

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Автор: 

Винница (760) Винницкая область (1174) Польша (9087) помощь (8353) сбор (348) автобус (125) Винницкий район (64)
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Топ комментарии
+10
він там в міськраді хіба що парашу мив
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12.06.2026 00:37 Ответить
+10
Молодці! Маємо підтримувати зв'язки з дружніми до нас силами, а недружні відправляти вслід за Орбаном і руським кораблем.
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12.06.2026 00:49 Ответить
+8
А оце серьозна заявка нормальних людей. Цікаво, чи вийде?
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12.06.2026 00:59 Ответить
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Краще Вінниці за автобусами звернутися до німців.
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12.06.2026 00:22 Ответить
ПНХ!
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12.06.2026 00:23 Ответить
Привіт! Це ти там голосував від партії "Право і справедливість" у міськраді Кельце?
До тебе є кілька питань
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12.06.2026 00:33 Ответить
він там в міськраді хіба що парашу мив
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12.06.2026 00:37 Ответить
не вистоємо ми - ви наступні, муділа
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12.06.2026 08:26 Ответить
Або до Кличка - в нього дуже гарні з ними відносини. І Києву безоплатно багато чого передають..нове теж. А не металобрухт.
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12.06.2026 00:36 Ответить
Або до юріка бражкіна з Полтави, про якого сьогодні написав Цензор. СлуХга нароТа наколядував мінімум 8млн.
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12.06.2026 08:01 Ответить
Вже напевно можна сказати дякую і вядмовитись
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12.06.2026 00:28 Ответить
Молодці! Маємо підтримувати зв'язки з дружніми до нас силами, а недружні відправляти вслід за Орбаном і руським кораблем.
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12.06.2026 00:49 Ответить
А оце серьозна заявка нормальних людей. Цікаво, чи вийде?
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12.06.2026 00:59 Ответить
та облиште... я от тільки настроїлась зненавидіти поляків, вже сказала "а от ви які пратівні! от і всьо!" - а вони таке мі-мі-мі зробили... все ж таки не всі вони там подуріли на расійських іпсухах
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12.06.2026 01:08 Ответить
у Кельцах приблизно половина населення підтримує правопопуліств, отже половина більш-менш притомних поляків.
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12.06.2026 01:24 Ответить
Це ще раз доводить що відмовлятись від назви військового підрозділу імені УПА щоб у Зеленського не відібрали польський орден буде поганою справою. Бо після ми позбудемось на догоду полякам усього свого.
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12.06.2026 01:56 Ответить
А таки круто працюють агенти і штірліци ФСБ. Знайшли болісну точку і розкручують поляків по темі УПА. Може й Зеленського накрутили присвоїти ім'я УПА підрозділу. Гадаю ця розкрутка Бандери і УПА буде й далі розкручуватись й невідомо чим закінчиться.

ПС: І чого вони так бояться Бандери?? Може концепція стандартна: нищити, геноцидити, вбивати українців - святе діло, а якщо українці обороняються і захищаються, то є нацизм і фашизм.

ППС: Так що, панове Українці, якщо у Вас не буде повноцінної європейської захищеної держави, яку визнає весь цивілізований світ, ці москалі й інші сусіди вас проковтнуть і знищать.
"Виживає сильніший!"(С)
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12.06.2026 07:35 Ответить
З яких чортів нам вказують що робити дома??? Зеля це ти зробив, що Україною понукають хто захоче!
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12.06.2026 06:11 Ответить
Лора, ти вважаєш, що Україна повина ставати раком під кожне лайно?
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12.06.2026 07:06 Ответить
Всю вину я покладаю на виборців ЗЕ, які діяли за вказівками з Москви! А Зеля просто недолугий малчік з 95 кварталу.
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12.06.2026 08:14 Ответить
Беніто Муссоліні отримав орден Білого Орла і не позбавлений цієї найвищої державної нагороди Польщі.
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12.06.2026 08:05 Ответить
Цей "скандал" створив наш недомер Моргунов з Гнойсманом, бо выткату не отримали. Ще та сволота. Що одне що друге
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12.06.2026 08:08 Ответить
 
 