Польские активисты собирают 500 тысяч злотых, чтобы выкупить для Винницы автобусы, от которых город отказался из-за скандала

Польские волонтеры запустили сбор средств, чтобы выкупить у города Кельце 15 старых автобусов и передать их Виннице. Активисты стремятся собрать 500 тысяч злотых.

Об этом говорится на платформе сбора средств Zrzutka.pl, сообщает Цензор.НЕТ.

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Волонтеры открыли сбор

"Сумма значительная, но за эти деньги мы попробуем выкупить у города Кельце упомянутые автобусы и передать их непосредственно туда, где они крайне нужны – жителям Винницы", – говорится в описании сбора.

Речь идет о 15 подержанных 17-летних автобусах.

"500 тысяч злотых - это для государственного бюджета мелочь. Для местных политиков шумиха вокруг помощи - это бесплатный повод набрать себе очки в опросах. Для нас - это реальная цена доказательства того, что настоящая солидарность все еще существует, и мы не позволим, чтобы политиканство блокировало суровую логистику", - заявляют активисты.

По состоянию на вечер 11 июня волонтеры уже собрали почти 57 тысяч злотых.

Организаторы добавляют, что в случае, если приобретение и передача автобусов окажется невозможной по причинам, не зависящим от организатора сбора, средства будут направлены на цели, связанные с защитой гражданского населения от российских воздушных атак.

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Что предшествовало?

Винница и Кельце являются городами-побратимами. Винница обратилась к польским партнерам с просьбой передать 15 автобусов, которые там как раз выводили из эксплуатации из-за возраста и технического состояния.

Украинский город планировал использовать этот транспорт в качестве резерва на случай перебоев с электроснабжением.

Однако депутаты от партии "Право и справедливость" в горсовете Кельце подготовили резолюцию с призывом к мэру Винницы переименовать улицу Степана Бандеры.

Из-за политических споров вокруг вопросов истории Винница в итоге отозвала свой запрос на получение автобусов.

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