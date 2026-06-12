"У Навроцького заявили, що скаржаться міжнародним партнерам на Україну через УПА і Бандеру"

В адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького визнали, що ведуть масштабну міжнародну кампанію, аби пояснити іноземним партнерам "негативний" вплив рішень президента України Володимира Зеленського на польсько-українські відносини.

Про це в ефірі телеканалу TV Republika заявив офіційний речник польського президента Рафал Лешкевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скарга на міжнародному рівні

Речник польського лідера Рафал Лешкевич підтвердив, що Варшава більше не обмежується кулуарними претензіями до Києва. Наразі польські дипломати та посадовці активно використовують міжнародні майданчики для критики українського керівництва.

За його словами, перенесення дискусії на світову арену має важливий "освітній вимір", оскільки іноземці нібито мають збагнути логіку польського обурення.

"Ми постійно говоримо про УПА, говоримо про це не тільки в Польщі. Ми переносимо цю дискусію також на міжнародний форум, яке має зрозуміти, чому це рішення президента України так негативно впливає на польсько-українські відносини. Не тільки в символічному, але й у політичному, соціальному вимірі", – пояснив він.

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Час на роздуми спливає

Польська сторона продовжує наполягати на тому, що Володимир Зеленський зобов'язаний особисто скасувати указ про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА. Лешкевич наголосив, що Варшава демонструє терпіння, але воно не безмежне.

"Ще трохи почекаємо, чи змінить президент Зеленський своє рішення. Дипломатія керується принципами взаємності, тож тут це рішення має зустріти жорстку реакцію президента Кароля Навроцького", – додав він.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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