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Новини відносини України та Польщі Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
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У Навроцького заявили, що скаржаться міжнародним партнерам на Україну через УПА і Бандеру

Президент Польщі Кароль Навроцький

В адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького визнали, що ведуть масштабну міжнародну кампанію, аби пояснити іноземним партнерам "негативний" вплив рішень президента України Володимира Зеленського на польсько-українські відносини.

Про це в ефірі телеканалу TV Republika заявив офіційний речник польського президента Рафал Лешкевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скарга на міжнародному рівні

Речник польського лідера Рафал Лешкевич підтвердив, що Варшава більше не обмежується кулуарними претензіями до Києва. Наразі польські дипломати та посадовці активно використовують міжнародні майданчики для критики українського керівництва.

За його словами, перенесення дискусії на світову арену має важливий "освітній вимір", оскільки іноземці нібито мають збагнути логіку польського обурення.

"Ми постійно говоримо про УПА, говоримо про це не тільки в Польщі. Ми переносимо цю дискусію також на міжнародний форум, яке має зрозуміти, чому це рішення президента України так негативно впливає на польсько-українські відносини. Не тільки в символічному, але й у політичному, соціальному вимірі", – пояснив він.

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Час на роздуми спливає

Польська сторона продовжує наполягати на тому, що Володимир Зеленський зобов'язаний особисто скасувати указ про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА. Лешкевич наголосив, що Варшава демонструє терпіння, але воно не безмежне.

"Ще трохи почекаємо, чи змінить президент Зеленський своє рішення. Дипломатія керується принципами взаємності, тож тут це рішення має зустріти жорстку реакцію президента Кароля Навроцького", – додав він.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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Автор: 

Бандера Степан (201) Зеленський Володимир (28015) Польща (9365) УПА (156) Навроцький Кароль (154)
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Топ коментарі
+12
на сьогодні поляки загнали себе у пастку з якої немає для НИХ хорошого виходу. Тому варто вже не віддавати, а дочекатися, щоб вони самі забрали той орден. І при тому вони значно нівелюють свій статус гравця.
Вони замахнулися на Україну (в вигляді Зе), а нічого не досягли (значить слабкі і немічні), а тепер скаржаться у спортлото. нехай щастить!
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12.06.2026 17:25 Відповісти
+6
Керівництву нацистського концтабору, де сидів Бандера, пишить...
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12.06.2026 17:23 Відповісти
+5
Твій Зє, своїми діями і спроровокував цю істерію. Крадій Вовочка , щоб відволікти увагу від Міндіча і власного крадійства, вирішив спровокувати міжнародний скандал. І тепер ця потвора, тихетько о потирає рученятамі хіхікає- чубтесь холопи , тепер ЗАХИЩАЙТЕ мене від наклєпів на історичну пам'ять України...
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12.06.2026 17:40 Відповісти
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Зеля віддай орден бо поляки з тебе не злізуть
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12.06.2026 17:21 Відповісти
на сьогодні поляки загнали себе у пастку з якої немає для НИХ хорошого виходу. Тому варто вже не віддавати, а дочекатися, щоб вони самі забрали той орден. І при тому вони значно нівелюють свій статус гравця.
Вони замахнулися на Україну (в вигляді Зе), а нічого не досягли (значить слабкі і немічні), а тепер скаржаться у спортлото. нехай щастить!
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12.06.2026 17:25 Відповісти
Твій Зє, своїми діями і спроровокував цю істерію. Крадій Вовочка , щоб відволікти увагу від Міндіча і власного крадійства, вирішив спровокувати міжнародний скандал. І тепер ця потвора, тихетько о потирає рученятамі хіхікає- чубтесь холопи , тепер ЗАХИЩАЙТЕ мене від наклєпів на історичну пам'ять України...
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12.06.2026 17:40 Відповісти
Пані, невже ви вірите у те що він з своїм квартальним досвідом міг захєрачити багаторівневу комбінацію достойну Макіавелі?
Не смішіть нас тут...
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12.06.2026 17:44 Відповісти
А вашому недоум..у Вовє, нічого робити і не потрібно. Воно істерило і сучило ноженятами, а чєлядь, бігала і пропонувала варіанти. От потвора Литвин і придумав. Щоб пепеключилась увага на міжнародний рівень, з розкрадань Зеленьським бюджету. Так що ваш Клоун ніякої ітелектуальної роботи не виконував. ..
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12.06.2026 18:00 Відповісти
Пані не треба бризкати на мене слиною.
Якщо ви пишете до мене «А вашому недоум..у Вовє» то виходить ви не українка. Оскільки, як би ми негативно не ставились, він наш. Ну от дісталося таке. І судити його нам.
Тому і не лізьте з порадами.
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12.06.2026 18:08 Відповісти
Порадь полякам папі пожалітись.
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12.06.2026 17:57 Відповісти
Порадь, ніхто не буде проти. Є куди " радити"?
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12.06.2026 18:02 Відповісти
Факт, що цю кризу спровокував особисто Вова ********* зі шкурною метою відвести від себе інформаційний негатив, зв'язаний з гучними аферами своєї шобли не визиває сумнівів.
Але польський тиск на Україну з приводу дій УПА і Волинської трагедії почався не сьогодні і не вчора. І все рівно на нього доведеться реагувати. А матеріалів для цього більш , ніж достатньо, бо у поляків самих руки по локоть в українській крові. От чому б в гімн України не ввести рядки про Богдана Хмельницького, адже в гімні Польщі є згадка про садиста і ката українського народу Стефана Чарнецького, якого справедливо наздогнала українська куля?
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12.06.2026 17:53 Відповісти
«Не рухайтесь. Гора не рухається.» © Такеда Шінґен (двійник)
к/ф Тінь воїна, реж. Акіра Куросава, 1980р.
Рекомендую панству переглянути саме для таких випадків.
А воняти від сусідіві ще буде багато. І не раз. Такий вже у них комплекс меншовартості перед нами.
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12.06.2026 18:04 Відповісти
Мразі!!!
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12.06.2026 17:21 Відповісти
Ляхи -довбані шовіністи! Ті що до влади дорвалися то точно.Незважаючи на обгортку ЄС
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12.06.2026 17:47 Відповісти
Забули хто їх ділив три рази і ліквідувати як державу намагався?
Даю підказку-Бандера!
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12.06.2026 17:49 Відповісти
А наш хряк Сибіга окрім вилизування дупи зєлі чимось займається?
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12.06.2026 17:22 Відповісти
Так це його основна справа. Заради цього він і отримує з/п.
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12.06.2026 17:37 Відповісти
Керівництву нацистського концтабору, де сидів Бандера, пишить...
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12.06.2026 17:23 Відповісти
Так він спочатку сидів у польській "Березі Картузькій".В нацистський "Освєнцим" (який теж на територіі Польщі) його посадили щойно німці зайняли Жеч Посполиту.А Волинь то була парафія іншого крила ОУН - мельниківського...Якого чомусь не згадують...
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12.06.2026 17:40 Відповісти
Нажаль скандал, спрвокований негідником Зє, буде продовжуватися і може закінчитися новим блокування кордонів, проблеми із транзитом вантажів у то му числі і зброї. І нормального виходу із цього скандалу, що діє на руку Зеленьському, тепер не існує..
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12.06.2026 17:43 Відповісти
А для вас Навроцький і його тусовка - розумні і порядні люди? Навроцький схиблений на історії, яку він схоже колись зазубрив, але не зрозумів, що таке історія, наскільки вона суб'єктивна і не може називатися наукою (science), тому що залежить від місця, країни і тих, хто її і як трактує. Цікаво, я яка ваша думка про тих, хто виборював незалежність України? Як вчили за совка, що "бЕндерівці" - це "вороги"?
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12.06.2026 18:13 Відповісти
Народ Польщі присвоїв орден. При чому тут навроцький? Хоче відібрати хай ганьбиться до кінця.
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12.06.2026 17:24 Відповісти
А скоро і рольники за ********** бабло підтягнуться...
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12.06.2026 17:25 Відповісти
Підорахам вже поскаржились? Ті вас зрозуміють краще за всіх.
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12.06.2026 17:27 Відповісти
А чму вони не скаржаться на Рашастан за пам'ятники Суворову, якого називають Кат Польщі, бо відомий тим, що дуже жорстоко придушував польське повстання 1794 року?
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12.06.2026 17:27 Відповісти
А давайте піднімати питання захисту українців в Угорщині, Полщі та інших країнах. Давайте говорити про радянську окупацію Східної Європи, щоб оцих посипак путніських, замаскованих під націоналістів, вивести на чисту воду. Чого українська влада постійно виправдовується, ніби українці всім завинили і всім якогось лиха наробили. Ізраїль ні перед ким не плазує. Навіщо така Європа?
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12.06.2026 17:27 Відповісти
"У Навроцького заявили, що скаржаться міжнародним партнерам на Україну через УПА і Бандеру"
А Туск ображається й не розуміє, чого це Польшу не залучають до держав які обговорюють як закінчити війну в Україні. Мабуть полякам треа визначитись що їм важливіше, вирішувати історичні питання чи сьогоденнішні.
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12.06.2026 17:31 Відповісти
Як вони втомили.І це не з УПА почалося,памятаєте блокаду 7 місяців кордону через зерно? Їм все українське не довподоби.
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12.06.2026 17:32 Відповісти
Нещодавно вишибала з польського борделю на прізвище навроцький замінив угорського прем'єра орбана вітю. Чули цю новину?
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12.06.2026 17:33 Відповісти
бандерівці потрібні європі як ніколи в війні з кацапами-тому в європі поляків пошльют туди куди й карабль масква
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12.06.2026 17:35 Відповісти
Стукачі
а воні не розказують міжнароднім партнерам як армія польська разом з радянськими військами НИЩІЛИ українську армію на Волині , як землі їм сталин ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ВІДДАВ , як вони переселили українців з тих земель у Карпати та на західні землі Польщі, що сталин відібрав у німців і віддав Польщі

відно хорошо їх морди у сметані замазані
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12.06.2026 17:37 Відповісти
Та коли ж вгомонитеся,тварюки прокляті? Ну що за скоти.
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12.06.2026 17:38 Відповісти
Це ти твому Зеленьському кажи, що і спрвокував цей конфлікт, переключивши увагу із власного крадійства на міжнародні відносини..
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12.06.2026 17:45 Відповісти
Яке ще таке крадійство? Ці руки нічого не крали!

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12.06.2026 17:50 Відповісти
Ці руки і на піаніно не грали...
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12.06.2026 18:12 Відповісти
Йди на хер,дурепа.
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12.06.2026 18:13 Відповісти
В деяких випадках не треба протистоять дурню, який черпає бруд, з ковбані, і жбурляє в тебе... Варто трішки почекать, коли він втратить рівновагу, і з розмаху ляпнеться в ту ковбаню, пикою...
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12.06.2026 17:39 Відповісти
Надійшов розширений транш з кремля у Варшаву...
Варшава, оголошуй Києву війну!
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12.06.2026 17:44 Відповісти
який сором і дрібʼязок ******* !!!!
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12.06.2026 17:49 Відповісти
В поляків терпіння не безмежне.....А в бойових підрозділах ЗСУ терпіння безмежне?
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12.06.2026 18:00 Відповісти
Цікаво, в чому це всі домахадись до України. Мадяри зі своїми нацменшинами в 10% хочуть прямо чуть не автономію, пшеки лізуть в історію, при цьому забуваючи як самі знущались з українців. Про кацапів мовчу.
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12.06.2026 18:04 Відповісти
Поскаржтеся поляки на свою армію Крайову та операцію Вісла.
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12.06.2026 18:07 Відповісти
Загони АК здійснювали каральні операції та етнічні чистки. Жертвами ставали цілі українські села, де гинули тисячі мирних жителів, включаючи жінок і дітей.Найбільші трагедії: Одним із наймасовіших злочинів АК стало знищення українського села Сагринь (на Холмщині) 10 березня 1944 року, де було вбито від 800 до понад 1200 українців. Відомі також масові вбивства у селах Павлокома (загинуло 366 українців) та Завадка Морохівська. Операція у Львові: Під час операції «Буря» наприкінці липня 1944 року бійці Армії Крайової без суду і слідства розстрілювали українців у визволеному від нацистів Львові.
За оцінками істориків, внаслідок операцій польського підпілля (включно з АК та іншими формуваннями) загинуло від 12 до 20 тисяч українців.
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12.06.2026 18:15 Відповісти
Поскаржиться партнерам на УПА і Бандеру. Це - до лікаря. Але, він тільки виглядає таким пришелепкуватим. У нього, як і у Зеленського доволі прагматичні цілі. І вони не в інтересах ані поляків, ані українців.
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12.06.2026 18:10 Відповісти
Геноцид проти окупантів на окупованій окупантами території - нове слово у психіатрії.
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12.06.2026 18:17 Відповісти
 
 