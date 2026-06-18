Експрем’єр Польщі Моравецький виступив проти зупинки допомоги Україні через скандал з УПА: "Краще, щоб гинули українські військові"

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив проти припинення військової допомоги Україні, прагматично зазначивши, що для безпеки Варшави краще, аби російську агресію на полі бою стримували українські солдати. Заява пролунала на тлі скандалу із перейменуванням підрозділу ССО ЗСУ на честь "імені Героїв УПА".

Про це він сказав в інтерв’ю для польського RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

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Чому допомогу не можна зупиняти

Моравецький зазначив, що Польща "дуже багато виграла" від скандалу щодо назви українського підрозділу ССО.

"Я розмовляю з багатьма представниками міжнародної спільноти, лідерами зі США та Європи. Частина з них дізналася, що таке волинсько-галицька різанина", - пояснив він.

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Моравецький відмовився підтримати радикальну ініціативу свого колеги по партії "Право і солідарність", депутата Пшемислава Чарнека, який закликав повністю заблокувати постачання зброї для ЗСУ до вирішення історичного спору.

"Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати", - сказав Моравецький.

Він додав, що також не збирається відмовлятися від українського Ордену Ярослава Мудрого, який йому вручили.

Політик згадав, що допомога від Польщі на початку російського повномасштабного вторгнення була "умовною" — "ви захищаєтеся від росіян, ви помираєте, щоб ми були трохи безпечніші".

Попри заклики не зупиняти зброю, експрем’єр розкритикував чинний уряд Дональда Туска за нібито "брак наполегливості" у діалозі з Києвом, додавши, що і надалі виступатиме за те, щоб "у польсько-українських відносинах нарешті відбулася зміна".

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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