Президент Польши назвал вступление Украины в ЕС угрозой для фермеров

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу для польских фермеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Польши.

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Выступая перед аграриями во время мероприятия AgroLiga 2025, Навроцкий подчеркнул, что поддерживает европейские устремления Украины, но в то же время должен отстаивать интересы польского сельского хозяйства.

"Я также признаю, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу для польского сельского хозяйства. Я президент Польши и, понимая стремления Украины, всегда буду поддерживать доброжелательное отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции", - заявил он.

Президент Польши также затронул вопрос о европейском "Зеленом соглашении" и решениях ЕС, которые влияют на аграрный сектор.

Заявление Навроцкого прозвучало на фоне очередного обострения украинско-польской дискуссии по поводу исторической политики и евроинтеграционных перспектив Украины.

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