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Новини Вступ України до ЄС
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Президент Польщі назвав вступ України до ЄС загрозою для фермерів

Президент Польщі каже про загрозу для фермерів через майбутній вступ України до ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польських фермерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі.

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Виступаючи перед аграріями під час заходу AgroLiga 2025, Навроцький наголосив, що підтримує європейські прагнення України, але водночас має відстоювати інтереси польського сільського господарства.

"Я також визнаю, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Я президент Польщі і, розуміючи прагнення України, завжди підтримуватиму добре ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції", – заявив він.

Президент Польщі також згадав питання європейської "Зеленої угоди" та рішень ЄС, які впливають на аграрний сектор.

Заява Навроцького пролунала на тлі чергового загострення українсько-польської дискусії щодо історичної політики та євроінтеграційних перспектив України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ України до ЄС

Автор: 

євроінтеграція (532) Польща (9387) сільське господарство (828) Україна (7461) Навроцький Кароль (158)
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Топ коментарі
+13
Оцих фермерів?

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19.06.2026 15:35 Відповісти
+10
привикли жити на дотації ЄС
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19.06.2026 15:32 Відповісти
+10
Польський *****?
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19.06.2026 15:34 Відповісти

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