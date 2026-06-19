Президент Польщі Навроцький забрав у Зеленського Орден Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Про це Навроцький оголосив 19 червня ввечері у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення Варшави

У промові Навроцький заявив, що орден Білого Орла –– це не звичайна нагорода, а символ найвищої довіри Польщі, що означає особливий зв’язок із польською державою та особливу вдячність народу.

"Такий символ вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти... Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА", після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла", – заявив Навроцький.

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Він наголосив, що це рішення не спрямовано проти українського народу і не означає зміни стратегічного напряму польської політики безпеки.

"Ми підтримували й підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін – злочинець, який несе відповідальність за розв’язання війни, що стала для Європи найбільшим збройним конфліктом з часів закінчення Другої світової війни. За кожним бомбардованим житловим районом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розлученою насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі", – додав польський лідер.

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"Героїзація УПА недопустима"

Навроцький зауважив, що Україна має право захищати свою незалежність, а Польща залишається захисником її суверенітету та територіальної цілісності. Проте, за його словами, Варшава послідовно захищатиме пам’ять своїх громадян та гідність власних державних символів і "не погодиться на героїзацію тих, хто вбивав беззахисних польських цивільних осіб".

"Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії. Об’єднана Європа була побудована на відмові від тоталітаризму та культу насильства. Ці принципи мають бути обов’язковими для всіх. Для тих, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща, безсумнівно, цього не допустить", – стверджує польський президент.

Лідер Польщі додав, що для переважної більшості польського суспільства УПА залишається насамперед угрупованням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти польських громадян, і позиція польської держави з цього питання відома вже багато років.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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