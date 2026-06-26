Формально Зеленского не лишили ордена Белого Орла, нужна была подпись Туска, - экс-глава МИД Чапутович

Польша официально не лишила Владимира Зеленского ордена Белого Орла, поскольку для этого требовалась еще подпись премьер-министра Дональда Туска.

С формальной точки зрения, Польша официально не лишила Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Для этого требовалась еще подпись премьер-министра Дональда Туска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил министр иностранных дел Польши (2018–2020) Яцек Чапутович.

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По его словам, польское правительство не намеревалось завершать процедуру отзыва награды. Однако украинские чиновники вернули ордена по собственной инициативе.

"Когда эмоции улягутся, это может стать шансом улучшить отношения", - отметил Чапутович.

По мнению экс-министра иностранных дел, Навроцкий просчитался, когда хотел с помощью публичного давления заставить Украину отозвать название воинского подразделения – "імені Героїв УПА".

"Навроцкий не способен понять причинно-следственные связи во внешней политике. Думал, что шантажом заставит Зеленского отозвать название. Киев не поддался давлению, потому что Украина - суверенная страна", - добавил Чапутович.

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "імені Героїв УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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