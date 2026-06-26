Формально Зеленского не лишили ордена Белого Орла, нужна была подпись Туска, - экс-глава МИД Чапутович
Польша официально не лишила Владимира Зеленского ордена Белого Орла, поскольку для этого требовалась еще подпись премьер-министра Дональда Туска.
С формальной точки зрения, Польша официально не лишила Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Для этого требовалась еще подпись премьер-министра Дональда Туска.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил министр иностранных дел Польши (2018–2020) Яцек Чапутович.
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По его словам, польское правительство не намеревалось завершать процедуру отзыва награды. Однако украинские чиновники вернули ордена по собственной инициативе.
"Когда эмоции улягутся, это может стать шансом улучшить отношения", - отметил Чапутович.
По мнению экс-министра иностранных дел, Навроцкий просчитался, когда хотел с помощью публичного давления заставить Украину отозвать название воинского подразделения – "імені Героїв УПА".
"Навроцкий не способен понять причинно-следственные связи во внешней политике. Думал, что шантажом заставит Зеленского отозвать название. Киев не поддался давлению, потому что Украина - суверенная страна", - добавил Чапутович.
Что предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "імені Героїв УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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Невже Зеленський знову сів в калюжу?
Правда, цього разу не сам, а з великою компанією.
Зеленський це не про дипломатію, Зеленський це про понти.😎🤷♂️