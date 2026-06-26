РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10294 посетителя онлайн
Новости Отношения Украины и Польши
1 569 32

Формально Зеленского не лишили ордена Белого Орла, нужна была подпись Туска, - экс-глава МИД Чапутович

Зеленского не лишили ордена Белого Орла: почему?

Польша официально не лишила Владимира Зеленского ордена Белого Орла, поскольку для этого требовалась еще подпись премьер-министра Дональда Туска.

С формальной точки зрения, Польша официально не лишила Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Для этого требовалась еще подпись премьер-министра Дональда Туска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил министр иностранных дел Польши (2018–2020) Яцек Чапутович.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, польское правительство не намеревалось завершать процедуру отзыва награды. Однако украинские чиновники вернули ордена по собственной инициативе.

"Когда эмоции улягутся, это может стать шансом улучшить отношения", - отметил Чапутович.

По мнению экс-министра иностранных дел, Навроцкий просчитался, когда хотел с помощью публичного давления заставить Украину отозвать название воинского подразделения – "імені Героїв УПА".

"Навроцкий не способен понять причинно-следственные связи во внешней политике. Думал, что шантажом заставит Зеленского отозвать название. Киев не поддался давлению, потому что Украина - суверенная страна", - добавил Чапутович.

Читайте: Спор с Украиной по поводу орденов "несколько бессмыслен", - МИД Польши

Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "імені Героїв УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Читайте: СБУ проведет 40-дневную операцию воздействия на РФ, чтобы побудить ее к завершению войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24650) орден (222) Польша (9195) Чапутович Яцек (96)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Та Ви шо? Це ж так важливо для України сьогодні. Головне нге хлопці, що гинуть, в тому числі і за некомпетентності керівників держави, а щоб у мальчіка Вови був формально орден "Білий орел". Які орли мождуть давати чотирижди ухилянтам?
показать весь комментарий
26.06.2026 09:53 Ответить
+5
Ні... Своїми дурними демаршами Навроцький зробив поштовх, який посіяв сумнів у його розумових здібностях... А ті люди, які підказали Зеленському (у нього самого, розуму, для подібного, не вистачить), саме ЦЕЙ "шлях реагування", спрацювали "на випередження"... Своїми провокативними діями Навроцький збирав навколо себе людей, щоб зробить з них, хочуть вони, чи не хочуть, ПОДЄЛЬНІКІВ, які, потім, ЗМУШЕНІ будуть діять у його інтересах. Спочатку Капітул - який повинен був розділить відповідальність за прийняття рішення про позбавлення Зеленського, ордену... Капітул з цим не погодився... Це був "перший тривожний дзвіночок". Але Навроцький цього не зрозумів - бо вже "закусив вудила". Після цього вся відповідальність, за прийняте рішення, лягла на нього. Потім була спроба зробить "подєльніком" Туска. Той повинен був затвердить рішення Навроцького. Але відправлення ордену, добровільно, поштою, "обнулило" цю дію... Повернення ордену, Туска "вивели з-під удару"... І Навроцький знову залишився САМ... Єдине, чого від "добився" - обезцінив польські нагороди... Перетворив їх з "відзнаки заслуг", у "предмет торгу і шантажу"... Бо потім пішла "лавина" повернення орденів...
показать весь комментарий
26.06.2026 10:21 Ответить
+4
Що це означає?🤔
Невже Зеленський знову сів в калюжу?
Правда, цього разу не сам, а з великою компанією.
Зеленський це не про дипломатію, Зеленський це про понти.😎🤷‍♂️
показать весь комментарий
26.06.2026 10:01 Ответить

Загрузка...

 
 