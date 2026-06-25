Спор с Украиной по поводу орденов является "несколько бессмысленным", — МИД Польши
В МИД Польши критически оценили действия президента Кароля Навроцкого по лишению президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого Орла", назвав этот конфликт "бессмысленным".
Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM заместитель главы МИД Владислав Теофил Бартошевский, передает Цензор.НЕТ.
Бартошевский дал понять, что внешнеполитическое ведомство считает реакцию действующего президента Польши вредной для двусторонних отношений.
"Этот спор по поводу орденов несколько бессмыслен. Плохо, что президент Зеленский принял такое решение (о присвоении названия "Герои УПА". — Ред.), но не обязательно было лишать его ордена Белого Орла", — сказал он.
Когда журналисты поинтересовались юридической стороной вопроса — а именно судьбой контрподписи премьер-министра Дональда Туска, который по закону должен был утвердить решение президента о лишении награды — Бартошевский ответил, что тема исчерпана. Поскольку Владимир Зеленский действовал на опережение и вернул награду самостоятельно, премьеру больше нечего подписывать.
"Зачем премьер-министру ставить контрподпись, если орден хранится в Президентском дворце? Дело закрыто", — отметил он.
Гданьский форум: 10 миллиардов евро вместо политических ссор
Также Бартошевский отверг попытки связать отсутствие Владимира Зеленского на Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске с "орденским скандалом", заверив, что на эффективность саммита это никоим образом не влияет.
"Присутствие господина президента (Украины. – Ред.) здесь ни при чём. Самое главное, что туда приехало около пяти тысяч человек, из которых две тысячи – представители бизнеса. Они обсуждают конкретные потенциальные возможности, заключают соглашения. Говорят, что может быть заключено около 2 тыс. соглашений на сумму почти 10 миллиардов евро", – добавил он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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