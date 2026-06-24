Польские СМИ раскрыли два скрытых мотива Навроцкого, который забрал орден Белого Орла у Зеленского

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла за неделю до Конференции по восстановлению Украины в Гданьске имело исключительно внутриполитические мотивы.

Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источники в Канцелярии премьер-министра Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Мотив первый

Международная конференция по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске является ключевым личным и дипломатическим проектом Дональда Туска и Владимира Зеленского. Успешное привлечение миллиардных инвестиций и приезд мировых лидеров автоматически означали бы колоссальный электоральный триумф для действующего премьера накануне парламентских выборов 2027 года.

Источники издания из Канцелярии премьера прямо указывают, что президент страны стремился любой ценой нивелировать этот успех:

"Навроцкий, очевидно, хотел довести отношения с украинцами до максимальной напряженности и добиться отмены визита Зеленского на конференцию в Гданьск. Поэтому и объявил о лишении ордена за неделю до нее", — цитирует издание высокопоставленного чиновника из Канцелярии премьера.

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Второй мотив: медицинский скандал партии КО

Вторым мотивом, по данным издания, было отвлечение внимания от внутреннего скандала: популярный портал Zero опубликовал разгромный материал о существовании секретной системы привилегированного VIP-медицинского обслуживания для избранных политиков в ведущей варшавской больнице. Это больно ударило по имиджу партии накануне выборов 2027 года.

Решение Навроцкого об отзыве ордена намеренно объявили в пятницу вечером, что полностью затмило медицинский скандал в субботних газетах и на телевидении.

Зеленский сыграл на опережение

Президент Украины, по оценке источников в польском правительстве, разгадал этот расчет — и вернул орден самостоятельно, не дожидаясь контрасигнатуры Туска. Такой шаг полностью сорвал планы Навроцкого, лишив его возможности втянуть премьер-министра в открытую политическую войну.

Сам Туск впоследствии публично подыграл Киеву, заранее объявив, что ни при каких обстоятельствах не собирался скреплять своей подписью антиукраинские инициативы администрации Навроцкого, назвав ссоры с Украиной "радостью для Путина и шоком для союзников".

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Героев УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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