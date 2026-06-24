Польські ЗМІ написали про два приховані мотиви Навроцького, який забрав орден Білого Орла у Зеленського
Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла за тиждень до Конференції з відновлення України у Гданську мало суто внутрішньополітичні мотиви.
Про це повідомляє портал Onet з посиланням на джерела у Канцелярії прем'єра Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Мотив перший
Міжнародна конференція з відбудови України (URC 2026) у Гданську є ключовим особистим та дипломатичним проєктом Дональда Туска та Володимира Зеленського. Успішне залучення мільярдних інвестицій та приїзд світових лідерів автоматично означали б колосальний електоральний тріумф для чинного прем'єра напередодні парламентських виборів 2027 року.
Джерела видання з Канцелярії прем'єра прямо вказують, що президент країни прагнув за будь-яку ціну нівелювати цей успіх:
"Навроцький очевидно хотів довести до максимальної напруги у відносин з українцями і домогтися скасування приїзду Зеленського на конференцію до Гданська. Тому й оголосив про позбавлення ордена за тиждень до неї", — цитує видання високопосадовця з Канцелярії прем'єра.
Мотив другий: медичний скандал партії КО
Другим мотивом, за даними видання, було відвернення уваги від внутрішнього скандалу: популярний портал Zero оприлюднив розгромний матеріал про існування секретної системи привілейованого VIP-медичного обслуговування для обраних політиків у провідній варшавській лікарні. Це боляче вдарило по іміджу партії напередодні виборів 2027 року.
Рішення Навроцького про відібрання ордена навмисно оголосили у п'ятницю ввечері, що повністю перебило медичний скандал у суботніх газетах та на телебаченні.
Зеленський зіграв на випередження
Президент України, за оцінкою джерел у польському уряді, розгадав цей розрахунок — і повернув орден самостійно, не чекаючи контрасигнати Туска. Такий крок повністю зламав гру Навроцького, позбавивши його можливості втягнути прем'єр-міністра у відкриту політичну війну.
Сам Туск згодом публічно підіграв Києву, заздалегідь оголосивши, що за жодних обставин не збирався скріплювати своїм підписом антиукраїнські ініціативи від адміністрації Навроцького, назвавши сварки з Україною "радістю для Путіна та шоком для союзників".
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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