Польські ЗМІ написали про два приховані мотиви Навроцького, який забрав орден Білого Орла у Зеленського

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла за тиждень до Конференції з відновлення України у Гданську мало суто внутрішньополітичні мотиви.

Про це повідомляє портал Onet з посиланням на джерела у Канцелярії прем'єра Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Мотив перший

Міжнародна конференція з відбудови України (URC 2026) у Гданську є ключовим особистим та дипломатичним проєктом Дональда Туска та Володимира Зеленського. Успішне залучення мільярдних інвестицій та приїзд світових лідерів автоматично означали б колосальний електоральний тріумф для чинного прем'єра напередодні парламентських виборів 2027 року.

Джерела видання з Канцелярії прем'єра прямо вказують, що президент країни прагнув за будь-яку ціну нівелювати цей успіх:

"Навроцький очевидно хотів довести до максимальної напруги у відносин з українцями і домогтися скасування приїзду Зеленського на конференцію до Гданська. Тому й оголосив про позбавлення ордена за тиждень до неї", — цитує видання високопосадовця з Канцелярії прем'єра.

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Мотив другий: медичний скандал партії КО

Другим мотивом, за даними видання, було відвернення уваги від внутрішнього скандалу: популярний портал Zero оприлюднив розгромний матеріал про існування секретної системи привілейованого VIP-медичного обслуговування для обраних політиків у провідній варшавській лікарні. Це боляче вдарило по іміджу партії напередодні виборів 2027 року.

Рішення Навроцького про відібрання ордена навмисно оголосили у п'ятницю ввечері, що повністю перебило медичний скандал у суботніх газетах та на телебаченні.

Зеленський зіграв на випередження

Президент України, за оцінкою джерел у польському уряді, розгадав цей розрахунок — і повернув орден самостійно, не чекаючи контрасигнати Туска. Такий крок повністю зламав гру Навроцького, позбавивши його можливості втягнути прем'єр-міністра у відкриту політичну війну.

Сам Туск згодом публічно підіграв Києву, заздалегідь оголосивши, що за жодних обставин не збирався скріплювати своїм підписом антиукраїнські ініціативи від адміністрації Навроцького, назвавши сварки з Україною "радістю для Путіна та шоком для союзників".

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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