Порошенко слідом за Кучмою та Ющенком відмовився від ордена Білого Орла: "Нагороджували українців, а не глав держави"

П’ятий президент України Петро Порошенко відмовився від польського ордена Білого Орла через рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди українського лідера Володимира Зеленського.

Про це Порошенко повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Порошенко відмовляється від нагороди

Порошенко назвав рішення Навроцького помилковим і несправедливим до українського народу.

"І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу. Тому я прийняв рішення відмовитися від Ордену Білого Орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати Президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося", - заявив політик.

Порошенко зазначив, що його рішення є жестом у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького, а не на адресу польського народу.

"Попри те, що незаконним антиконституційним рішенням української влади через санкції мене позбавлено всіх державних нагород, я ухвалив рішення відмовитися від Ордена Білого Орла. Це мій жест у відповідь на рішення Президента Польщі. Але цей крок жодним чином не адресований польському народові! Незмінною залишається моя вдячність Польщі за підтримку України та українців у важкі часи. Незмінним залишається моя глибока переконаність у стратегічній дорогоцінності українсько-польського партнерства. Незмінними залишається моя повага до своїх колег та друзів президентів Квасьнєвського, Коморовського і Дуди, прем’єра Туска, міністра закордонних справ Сікорського і решти польських політиків, з якими ми будували і продовжимо будувати міцне партнерство, я би навіть сказав союзництво", - наголосив п’ятий президент.

Політик підкреслив, що "ті в Польщі, хто не пережовує історичні міфи, а вивчає історію і робить висновки з її уроків, знає, шо після того як Україна втрачає незалежність, її втрачає і Польща".

"Я не хочу щоб поляки редагували наші підручники і жодним чином не претендую на те, щоб ми українці корегували польські підручники, бо інакше нам пришлють спільний підручник із Москви", - заявив він.

Питання до чинної влади

Водночас Порошенко заявив, що сьогодні варто поставити кілька чесних запитань:

"Хто довів українсько-польські відносини до ситуації, коли історичні суперечки знову почали домінувати над питаннями спільної безпеки? Хто підставив українську державу, допустивши перетворення складних сторінок історії на інструмент політичної конфронтації? Хто не побачив або не захотів побачити, що від цієї ескалації виграє лише одна столиця — Москва?".

Він підкреслив, що у російсько-українській війні надзвичайно важлива логістика. Натомість, за його словами, Росія через своїх агентів впливу, через корисних ідіотів і через старі історичні рани намагається руйнувати нашу логістику на заході — там, де проходять ключові маршрути підтримки України.

"Тому будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні — це не лише проблема дипломатії. Це питання безпеки. І саме тому її потрібно вирішувати негайно. Сьогодні важливо не поглиблювати конфлікт, а завершити його", - наголосив п’ятий президент.

Пошук рішень

Порошенко пропонує "вже з понеділка шукати рішення, які дозволять не поглибити нинішню кризу, а перетворити її на поштовх до нового етапу українсько-польського партнерства — чесного, дружнього, стратегічного".

"Політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу. Вона, до речі, виходить за межі двосторонніх стосунків, бо Польща за моїх часів стала і надалі має бути нашим головним адвокатом на шляху до членства в ЄС та НАТО. І зараз головне для української дипломатії зберегти це надбання, і посилити нашу внутрішню єдність у боротьбі за амбітні зовнішні цілі. Саме у цій логіці я і ухвалював своє рішення", - пояснив політик.

Нагадаємо, що напередодні другий президент України Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році. Причиною стало рішення Варшави позбавити цієї нагороди чинного президента України Володимира Зеленського.

Згодом про таке ж рішення повідомив третій президент України Віктор Ющенко.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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