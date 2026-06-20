Посол України в Польщі Боднар повертає нагороду після рішення щодо Зеленського

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбук.

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Дипломат наголосив, що цей крок має емоційний і політичний вимір в умовах триваючої війни.

Українсько-польські відносини та спільні інтереси

Боднар підкреслив, що українці сприймають Польщу як важливого союзника, партнера та друга, особливо з огляду на масштабну підтримку, надану Варшавою на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він також зазначив, що Київ і Варшава мають значну кількість спільних інтересів, передусім у сфері безпеки, та за останні півтора року відносини між країнами демонстрували помітний прогрес.4

"Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України, Володимира Зеленського – друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди", – зазначив він.

Рішення про нагороду та реакція дипломата

Коментуючи позбавлення президента України найвищої польської відзнаки, Боднар назвав це "історично несправедливим" кроком, який особливо болісно сприймається під час війни.

Він заявив, що не може погодитися з таким рішенням, оскільки Україна продовжує оборонятися від російської агресії та захищати безпеку всієї Європи.

"В умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу. За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща", – повідомив Боднар.

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Заклик до діалогу та взаємної поваги

Дипломат висловив переконання, що навіть за умов розбіжностей Україна і Польща мають зберігати здатність до діалогу.

"Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва… Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", – додав він.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею".