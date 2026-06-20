Посол Украины в Польше Боднар возвращает награду после решения в отношении Зеленского
Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о возвращении польской награды после того, как президент Владимир Зеленский был лишен ордена Белого Орла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
Дипломат подчеркнул, что этот шаг имеет эмоциональную и политическую составляющую в условиях продолжающейся войны.
Украинско-польские отношения и общие интересы
Боднар подчеркнул, что украинцы воспринимают Польшу как важного союзника, партнера и друга, особенно с учетом масштабной поддержки, оказанной Варшавой в начале полномасштабного вторжения России.
Он также отметил, что у Киева и Варшавы имеется значительное количество общих интересов, прежде всего в сфере безопасности, и за последние полтора года отношения между странами демонстрировали заметный прогресс.4
"Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, царящие в Польше, я не могу принять то, что президент Украины Владимир Зеленский - друг Польши, глава государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, - лишен высшей польской награды", - отметил он.
Решение о награде и реакция дипломата
Комментируя лишение президента Украины высшей польской награды, Боднар назвал это "исторически несправедливым" шагом, который особенно болезненно воспринимается во время войны.
Он заявил, что не может согласиться с таким решением, поскольку Украина продолжает обороняться от российской агрессии и защищать безопасность всей Европы.
"В условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа. В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша", – сообщил Боднар.
Призыв к диалогу и взаимному уважению
Дипломат выразил убеждение, что даже в условиях разногласий Украина и Польша должны сохранять способность к диалогу.
"У нас могут быть разные взгляды, мы можем не соглашаться, но мы не должны терять способность слышать друг друга и искать решения путем диалога. Давайте помнить, что от наших ссор всегда выигрывает враг – Москва… Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", – добавил он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды – Ордена Белого Орла.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей".
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