Посол Украины в Польше Боднар возвращает награду после решения в отношении Зеленского

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о возвращении польской награды после того, как президент Владимир Зеленский был лишен ордена Белого Орла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

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Дипломат подчеркнул, что этот шаг имеет эмоциональную и политическую составляющую в условиях продолжающейся войны.

Украинско-польские отношения и общие интересы

Боднар подчеркнул, что украинцы воспринимают Польшу как важного союзника, партнера и друга, особенно с учетом масштабной поддержки, оказанной Варшавой в начале полномасштабного вторжения России.

Он также отметил, что у Киева и Варшавы имеется значительное количество общих интересов, прежде всего в сфере безопасности, и за последние полтора года отношения между странами демонстрировали заметный прогресс.4

"Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, царящие в Польше, я не могу принять то, что президент Украины Владимир Зеленский - друг Польши, глава государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, - лишен высшей польской награды", - отметил он.

Решение о награде и реакция дипломата

Комментируя лишение президента Украины высшей польской награды, Боднар назвал это "исторически несправедливым" шагом, который особенно болезненно воспринимается во время войны.

Он заявил, что не может согласиться с таким решением, поскольку Украина продолжает обороняться от российской агрессии и защищать безопасность всей Европы.

"В условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа. В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша", – сообщил Боднар.

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Призыв к диалогу и взаимному уважению

Дипломат выразил убеждение, что даже в условиях разногласий Украина и Польша должны сохранять способность к диалогу.

"У нас могут быть разные взгляды, мы можем не соглашаться, но мы не должны терять способность слышать друг друга и искать решения путем диалога. Давайте помнить, что от наших ссор всегда выигрывает враг – Москва… Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", – добавил он.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды – Ордена Белого Орла.

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей".