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Новости Отношения Украины и Польши
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Туск о лишении Зеленского Ордена Белого Орла: Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина

зеленский,туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция правительства Польши

Глава польского правительства призвал политиков в Варшаве и Киеве вернуться к трезвому анализу ситуации с безопасностью.

"Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого - сдерживать эмоции, а не усиливать напряжение. Линия фронта проходит в другом месте", - подчеркнул Туск.

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Премьер Польши Туск отреагировал на решение лишить Зеленского ордена Белого Орла

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "імені Героїв УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО названия "імені Героїв УПА".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24596) орден (202) Польша (9113) Туск Дональд (899)
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Топ комментарии
+10
Поляки, покайтесь за свою колоніальну політику, за знущання над українцями!
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20.06.2026 00:02 Ответить
+4
У міжвоєнний період (1919-1939 роки) політика Польської Республіки щодо українського населення на підвладних їй землях (Галичина, Волинь, Полісся) відзначалася жорстким асиміляційним тиском, дискримінацією та репресіями, які українські історики та ********* часто характеризували як колоніальні за своєю суттю.
Польська влада офіційно вважала ці території своїми «східними окраїнами» (кресами) та намагалася повністю інтегрувати їх через ліквідацію української самобутності.
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20.06.2026 00:06 Ответить
+4
А чого ж цей ''притомний'' підтримав ****** прибрати з резолюції прискорений вступ України до ЄС?
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20.06.2026 00:06 Ответить

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