Туск о лишении Зеленского Ордена Белого Орла: Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция правительства Польши

Глава польского правительства призвал политиков в Варшаве и Киеве вернуться к трезвому анализу ситуации с безопасностью.

"Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого - сдерживать эмоции, а не усиливать напряжение. Линия фронта проходит в другом месте", - подчеркнул Туск.

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Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "імені Героїв УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО названия "імені Героїв УПА".

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