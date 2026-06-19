Сибига возвращает Польше свою награду в ответ на лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла.

Об этом Сибига написал на своей официальной странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Демарш главы МИД

Сибига выразил глубокое сожаление по поводу того, что внутриполитическая конъюнктура и эмоции в Варшаве перевесили стратегическое партнерство. Он подчеркнул, что, лишив Зеленского ордена, польские власти проявили неуважение не к конкретному человеку, а ко всему украинскому народу, который сдерживает агрессию РФ.

В знак протеста против "безрассудных действий" польского руководства министр иностранных дел Украины объявил об отказе от собственного высокого польского ордена.

"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения - даже когда речь идет о сложных и проблемных темах", - заявил Сибига.

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Исторический диктат недопустим

Глава украинской дипломатии ответил на попытки польского политикума спекулировать на трагических страницах Волынской трагедии и блокировать евроинтеграционные процессы Киева.

"Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю", - подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что Украина в течение последних полутора лет предпринимала системные шаги навстречу польским требованиям, пытаясь полностью деполитизировать историю. В частности, прямо сейчас, несмотря на тяжелые боевые действия и обстрелы, украинские специалисты проводят реальные поисково-эксгумационные работы в Гуте-Пеняцкой, о которых так настойчиво просила Варшава.

"На фоне всего этого нынешнее обострение - контрпродуктивно и не нужно ни нам, ни полякам. Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Надеемся, что со временем здравый смысл возобладает и наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который соответствует союзническим отношениям между нашими странами на фоне противостояния общему врагу в Москве", - резюмировал глава МИД Украины.

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