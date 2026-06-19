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Новости Отношения Украины и Польши
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Сибига возвращает Польше свою награду в ответ на лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Сибига отреагировал на лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла.

Об этом Сибига написал на своей официальной странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Демарш главы МИД

Сибига выразил глубокое сожаление по поводу того, что внутриполитическая конъюнктура и эмоции в Варшаве перевесили стратегическое партнерство. Он подчеркнул, что, лишив Зеленского ордена, польские власти проявили неуважение не к конкретному человеку, а ко всему украинскому народу, который сдерживает агрессию РФ.

В знак протеста против "безрассудных действий" польского руководства министр иностранных дел Украины объявил об отказе от собственного высокого польского ордена.

"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения - даже когда речь идет о сложных и проблемных темах", - заявил Сибига.

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Сибига отреагировал на лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Исторический диктат недопустим

Глава украинской дипломатии ответил на попытки польского политикума спекулировать на трагических страницах Волынской трагедии и блокировать евроинтеграционные процессы Киева.

"Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю", - подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что Украина в течение последних полутора лет предпринимала системные шаги навстречу польским требованиям, пытаясь полностью деполитизировать историю. В частности, прямо сейчас, несмотря на тяжелые боевые действия и обстрелы, украинские специалисты проводят реальные поисково-эксгумационные работы в Гуте-Пеняцкой, о которых так настойчиво просила Варшава.

"На фоне всего этого нынешнее обострение - контрпродуктивно и не нужно ни нам, ни полякам. Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Надеемся, что со временем здравый смысл возобладает и наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который соответствует союзническим отношениям между нашими странами на фоне противостояния общему врагу в Москве", - резюмировал глава МИД Украины.

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Автор: 

награда (1888) Польша (9113) Сибига Андрей (995)
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Топ комментарии
+21
Все правильно. Як швидко Польща скотилася у болото.
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19.06.2026 21:52 Ответить
+19
Краще вазелином, нехай запхають його туди, де його місце
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19.06.2026 21:51 Ответить
+18
"Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію" Джерело: https://censor.net/ua/n4009302
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19.06.2026 21:50 Ответить

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