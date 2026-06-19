Сибіга повертає Польщі свою нагороду у відповідь на позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла.

Про це Сибіга написав на своїй офіційній сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Демарш очільника МЗС

Сибіга висловив глибокий жаль з приводу того, що внутрішньополітична кон'юнктура та емоції у Варшаві переважили стратегічне партнерство. Він наголосив, що відібравши орден у Зеленського, польська влада зневажила не конкретну особу, а весь український народ, який стримує агресію РФ.

На знак протесту проти "безрозсудних дій" польського керівництва, міністр закордонних справ України оголосив про відмову від власного високого польського ордена.

"На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги — навіть коли йдеться про складні та проблемні теми", - заявив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Навроцький забрав у Зеленського Орден Білого Орла

Історичний диктат неприпустимий

Голова української дипломатії відповів на спроби польського політикуму спекулювати на трагічних сторінках Волинської трагедії та блокувати євроінтеграційні процеси Києва.

"Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію", - наголосив Сибіга.

Він нагадав, що Україна протягом останніх півтора року робила системні кроки назустріч польським запитам, намагаючись повністю деполітизувати історію. Зокрема, прямо зараз, попри важкі бойові дії та обстріли, українські фахівці проводять реальні пошуково-ексгумаційні роботи в Гуті-Пеняцькій, про які так наполегливо просила Варшава.

"На тлі всього цього нинішнє загострення - контрпродуктивне та не потрібне ані нам, ані полякам. Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогу в Москві", - резюмував глава МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ України до ЄС