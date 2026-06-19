Туск про позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла: Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція уряду Польщі

Голова польського уряду закликав політиків у Варшаві та Києві повернутися до тверезого аналізу безпекової ситуації.

"Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці", - наголосив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга повертає Польщі свою нагороду у відповідь на позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Туск провели переговори на полях саміту ЄС