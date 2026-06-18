Зеленський і Туск провели переговори на полях саміту ЄС

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Польщі Дональд Туск провели зустріч у Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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Переговори перед самітом ЄС

Двосторонні переговори відбулися перед початком пленарного засідання саміту. У зустрічі взяли участь представники обох сторін у вузькому складі.

З українського боку був присутній міністр закордонних справ Андрій Сибіга, з польського — посол Польщі при ЄС Агнєшка Бартол.

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Контекст і майбутні події у Гданську

Результати переговорів офіційно не повідомляються. Водночас ця зустріч відбулася на тлі загострення історичних суперечок між Україною та Польщею.

Також вона важлива з огляду на підготовку до Конференції з відновлення України (URC) у Гданську.

Днями польські джерела повідомляли, що Зеленський може відвідати Гданськ попри суперечки навколо теми "героїв УПА". Офіційного підтвердження цього поки не було.

Відомо, що міністри закордонних справ України та Польщі також планують публічну дискусію у Гданську.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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