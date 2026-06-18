Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом: говорили про удар РФ по Лаврі, посилення санкцій та дипломатію
Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Його Величності Короля бельгійців Філіпа.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Які питання обговорювали
"Під час аудієнції в Його Величності Короля бельгійців Філіпа розповів про наслідки російських атак проти України, зокрема про пошкодження Києво-Печерської лаври. Обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, ситуацію на фронті та дипломатичну роботу з партнерами", - йдеться в повідомленні.
Євроінтеграція й оборона
Також сторони говорили про європейську інтеграцію України та розвиток оборонної співпраці.
"Дякую Бельгії за солідарність із нашим народом і постійну підтримку", - додав Зеленський.
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