Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом: обсуждали удар РФ по Лавре, ужесточение санкций и дипломатию

Президент Украины Владимир Зеленский посетил аудиенцию у Его Величества короля бельгийцев Филиппа.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Какие вопросы обсуждались

"Во время аудиенции у Его Величества короля бельгийцев Филиппа рассказал о последствиях российских атак против Украины, в частности о повреждениях Киево-Печерской лавры. Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, ситуацию на фронте и дипломатическую работу с партнерами", — говорится в сообщении.

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Евроинтеграция и оборона

Также стороны говорили о европейской интеграции Украины и развитии оборонного сотрудничества.

"Благодарю Бельгию за солидарность с нашим народом и постоянную поддержку", — добавил Зеленский.

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