Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом: обсуждали удар РФ по Лавре, ужесточение санкций и дипломатию
Президент Украины Владимир Зеленский посетил аудиенцию у Его Величества короля бельгийцев Филиппа.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Какие вопросы обсуждались
"Во время аудиенции у Его Величества короля бельгийцев Филиппа рассказал о последствиях российских атак против Украины, в частности о повреждениях Киево-Печерской лавры. Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, ситуацию на фронте и дипломатическую работу с партнерами", — говорится в сообщении.
Евроинтеграция и оборона
Также стороны говорили о европейской интеграции Украины и развитии оборонного сотрудничества.
"Благодарю Бельгию за солидарность с нашим народом и постоянную поддержку", — добавил Зеленский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль