Зеленский и Туск провели переговоры в кулуарах саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск провели встречу в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Переговоры перед саммитом ЕС

Двусторонние переговоры состоялись перед началом пленарного заседания саммита. Во встрече приняли участие представители обеих сторон в узком составе.

С украинской стороны присутствовал министр иностранных дел Андрей Сибига, с польской — посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

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Контекст и предстоящие события в Гданьске

Результаты переговоров официально не сообщаются. В то же время эта встреча состоялась на фоне обострения исторических споров между Украиной и Польшей.

Также она важна в свете подготовки к Конференции по восстановлению Украины (URC) в Гданьске.

На днях польские источники сообщали, что Зеленский может посетить Гданьск, несмотря на споры вокруг темы "героев УПА". Официального подтверждения этого пока не было.

Известно, что министры иностранных дел Украины и Польши также планируют провести публичную дискуссию в Гданьске.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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