Буданов отказался от польской награды после решения об ордене Зеленского

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Буданов отметил, что принял это решение после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ордена "Белого Орла".

"Недружественный шаг" и реакция Киева

Буданов назвал решение польского президента "недружественным актом по отношению к украинскому народу" и "подарком для московского агрессора", который, по его словам, может быть использован против Украины и Польши.

Он подчеркнул, что исторические вопросы между народами должны становиться предметом осмысления, а не политических манипуляций, отметив право Украины на собственную национальную память и достоинство.

Исторические параллели и политический контекст

В своем заявлении Буданов также обратил внимание на то, что орден Белого Орла до сих пор не лишен итальянский диктатор Бенито Муссолини, союзник нацистского лидера Адольфа Гитлера.

"Убежден, что этот жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному. Ведь о какой справедливости может идти речь, если, например, итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини до сих пор не лишен ордена Белого Орла?", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что Украина и впредь будет оставаться союзником Польши и других европейских государств в противодействии российской агрессии, но ожидает равноправного партнерства, основанного на взаимном уважении.

Буданов заявил, что не может оставаться в стороне на фоне, как он выразился, "раскручивания маховика ненависти" против украинцев, и поэтому отказывается от польской государственной награды.

Он выразил убеждение, что его позицию разделяют как военные, так и гражданские жители Украины, которые также испытывают подобные эмоции в связи с этой ситуацией.

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