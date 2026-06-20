Буданов відмовився від польської нагороди після рішення щодо ордена Зеленського

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Буданов зазначив, що ухвалив рішення після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського раніше врученого ордена Білого Орла.

"Недружній крок" і реакція Києва

Буданов назвав рішення польського президента "недружнім актом щодо українського народу" та "подарунком для московського агресора", який, за його словами, може бути використаний проти України та Польщі.

Він наголосив, що історичні питання між народами мають ставати предметом осмислення, а не політичних маніпуляцій, підкресливши право України на власну національну пам’ять і гідність.

Історичні паралелі та політичний контекст

У своїй заяві Буданов також звернув увагу, що орден Білого Орла досі не позбавлений італійського диктатора Беніто Муссоліні, союзника нацистського лідера Адольф Гітлер.

"Переконаний, що цей жест Президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні?",- зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Україна й надалі залишатиметься союзником Польщі та інших європейських держав у протидії російській агресії, але очікує рівноправного партнерства, заснованого на взаємній повазі.

Буданов заявив, що не може залишатися осторонь на тлі, як він висловився, "розкручування маховика ненависті" проти українців, і тому відмовляється від польської державної нагороди.

Він висловив переконання, що його позицію поділяють як військові, так і цивільні громадяни України, які також відчувають подібні емоції щодо ситуації.

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