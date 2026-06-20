Порошенко вслед за Кучмой и Ющенко отказался от ордена Белого Орла: "Награждали украинцев, а не глав государств"

Пятый президент Украины Петр Порошенко отказался от польского ордена - Белого Орла, из-за решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом Порошенко сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Порошенко назвал решение Навроцкого ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу.

"И в случае с Зеленским, и в моем случае награждали не глав государств, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу. Поэтому я принял решение отказаться от Ордена Белого Орла. Две недели назад я обещал коллегам на согласительном совете сделать этот шаг, если нам не удастся убедить президента Навроцкого не принимать ошибочного решения. К сожалению, не удалось", - заявил политик.

Порошенко отметил, что его решение является жестом в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого, а не в адрес польского народа.

"Несмотря на то, что незаконным антиконституционным решением украинской власти из-за санкций меня лишили всех государственных наград, я принял решение отказаться от Ордена Белого Орла. Это мой жест в ответ на решение Президента Польши. Но этот шаг никоим образом не адресован польскому народу! Неизменной остается моя благодарность Польше в поддержку Украины и украинцев в тяжелые времена. драгоценности украинско-польского партнерства. Неизменными остается мое уважение к своим коллегам и друзьям президентов Квасьневского, Коморовского и Дуды, премьера Туска, министра иностранных дел Сикорского и остальным польским политикам, с которыми мы строили и продолжим строить прочное партнерство, я бы даже сказал союзничество", - подчеркнул пятый президент.

Политик подчеркнул, что "те в Польше, кто не пережевывает исторические мифы, а изучает историю и делает выводы из ее уроков, знает, что после того, как Украина теряет независимость, ее теряет и Польша".

"Я не хочу, чтобы поляки редактировали наши учебники и никоим образом не претендую на то, чтобы мы, украинцы, корректировали польские учебники, потому что иначе нам пришлют общий учебник из Москвы", - заявил он.

Вопрос к действующей власти

В то же время Порошенко заявил, что сегодня следует задать несколько честных вопросов:

"Кто довел украинско-польские отношения до ситуации, когда исторические споры снова начали доминировать над вопросами общей безопасности? Кто подставил украинское государство, допустив превращение сложных страниц истории в инструмент политической конфронтации? Кто не увидел или не захотел увидеть, что от этой эскалации выиграет только одна столица - Москва?".

Он подчеркнул, что в российско-украинской войне чрезвычайно важна логистика. В то же время, по его словам, Россия через своих агентов влияния, через полезных идиотов и в связи со старыми историческими ранами пытается разрушать нашу логистику на западе - там, где проходят ключевые маршруты поддержки Украины.

"Поэтому любой кризис между Киевом и Варшавой сегодня - это не только проблема дипломатии. Это вопрос безопасности. И именно поэтому его нужно решать немедленно. Сегодня важно не усугублять конфликт, а завершить его", - подчеркнул пятый президент.

Поиск решений

Порошенко предлагает "уже с понедельника искать решения, которые позволят не усугубить нынешний кризис, а превратить его в толчок к новому этапу украинско-польского партнерства - честному, дружественному, стратегическому".

"Политики могут себе позволить политические жесты, но дипломаты должны не орденами бросаться, а преодолевать кризис. Он, кстати, выходит за пределы двусторонних отношений, потому что Польша в мое время стала и в дальнейшем должна быть нашим главным адвокатом на пути к членству в ЕС и НАТО. И сейчас главное для украинской дипломатии сохранить это достояние и усилить наше внутреннее единство в борьбе за амбициозные внешние цели. Именно в этой логике я и принимал свое решение", – объяснил политик.

Напомним, что накануне второй президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла, которым был награжден в 1997 году. Причиной стало решение Варшавы лишить награды действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".