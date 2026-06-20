Зеленский отправил "Новой почтой" Орден Белого Орла Навроцкому. ФОТО

Сегодня, 20 июня, президент Владимир Зеленский вручил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Особый символ

"Накануне пан президент Польши отметил, что Орден Белого Орла - это не обычная награда. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества.



Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", - отметил Зеленский.

Читайте: Сикорский ответил Навроцкому: в России рады решению по Зеленскому

Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе "за нашу и вашу независимость от России".



Также президент подчеркнул, что Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности как для украинцев, так и для каждого соседнего государства.



"Украина будет продолжать защищаться в этой войне, развязанной Россией, и мы обязательно добьемся достойного мира.



Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, которые и впредь будут с нами на пути защиты свободы и которые вместе с Украиной станут гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности.



Украина и впредь будет открыта для всех содержательных форматов взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам ХХ века", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жовква возвращает орден Польши после лишения Зеленского государственной награды

Уважение к украинцам

По словам президента, украинцы делают все, что в наших силах, чтобы в этом веке не допустить поражения Европы.



"Я горжусь нашими людьми и КАЖДЫМ украинским воином — миллионами украинцев и украинок, которые заслуживают беспрекословного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии.



Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину президенту Польши.



Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", — подытожил он.

Читайте также: Туск о лишении Зеленского Ордена Белого Орла: Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: