Жовква возвращает орден Польши после лишения Зеленского государственной награды
Заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква решил вернуть Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, которым его наградили в 2022 году за вклад в укрепление украинско-польских отношений и сотрудничества.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Жовквы
"Решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высокой государственной награды Польши - это шаг, который невозможно воспринимать ни как морально справедливый, ни как политически оправданный… С уважением к польскому народу и благодарностью всем полякам, которые поддерживали и поддерживают Украину, я принял решение вернуть орден", - отметил он.
Жовква добавил, что награждение президента Украины Владимира Зеленского в 2023 году стало не только признанием несокрушимости и храбрости украинского народа, но и признанием того вклада, который украинские защитницы и защитники ценой собственной жизни вносят в будущее единой, безопасной и процветающей Европы.
"История отношений между Украиной и Польшей, как это всегда бывает между соседями, имеет как трагические, так и знаковые страницы. Именно поэтому всегда был и есть шанс на создание новой истории между нашими народами на основе формулы "прощаем и просим прощения", - резюмирует он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
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