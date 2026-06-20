Жовква повертає орден Польщі після позбавлення Зеленського державної нагороди
Заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква вирішив повернути Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, яким його відзначили у 2022 році за внесок у зміцнення українсько-польських відносин і співпраці.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція Жовкви
"Рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим… Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден",- зазначив він.
Жовква додав, що нагородження президента України Володимира Зеленського у 2023 році стало не лише визнанням незламності й хоробрості українського народу, але й визнанням того внеску, який українські захисниці та захисники ціною власного життя роблять у майбутнє єдиної, безпечної та процвітаючої Європи.
"Історія відносин між Україною і Польщею, як і завжди буває між сусідами, має як трагічні, так і знакові сторінки. Саме тому завжди був і є шанс на творення нової історії між нашими народами на основі формули "прощаємо і просимо пробачення", - резюмує він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
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