Жовква повертає орден Польщі після позбавлення Зеленського державної нагороди

Заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква вирішив повернути Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, яким його відзначили у 2022 році за внесок у зміцнення українсько-польських відносин і співпраці.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Жовкви

"Рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим… Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден",- зазначив він.

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Жовква додав, що нагородження президента України Володимира Зеленського у 2023 році стало не лише визнанням незламності й хоробрості українського народу, але й визнанням того внеску, який українські захисниці та захисники ціною власного життя роблять у майбутнє єдиної, безпечної та процвітаючої Європи.

"Історія відносин між Україною і Польщею, як і завжди буває між сусідами, має як трагічні, так і знакові сторінки. Саме тому завжди був і є шанс на творення нової історії між нашими народами на основі формули "прощаємо і просимо пробачення", - резюмує він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: