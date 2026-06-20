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Новини відносини України та Польщі
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Жовква повертає орден Польщі після позбавлення Зеленського державної нагороди

жовква

Заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква вирішив повернути Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, яким його відзначили у 2022 році за внесок у зміцнення українсько-польських відносин і співпраці.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Жовкви

"Рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим… Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден",- зазначив він.

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жовква орден

Жовква додав, що нагородження президента України Володимира Зеленського у 2023 році стало не лише визнанням незламності й хоробрості українського народу, але й визнанням того внеску, який українські захисниці та захисники ціною власного життя роблять у майбутнє єдиної, безпечної та процвітаючої Європи.

"Історія відносин між Україною і Польщею, як і завжди буває між сусідами, має як трагічні, так і знакові сторінки. Саме тому завжди був і є шанс на творення нової історії між нашими народами на основі формули "прощаємо і просимо пробачення", - резюмує він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

Автор: 

орден (130) Польща (9395) Жовква Ігор (172)
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Топ коментарі
+24
Флешмоб підтримай царя.
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20.06.2026 13:10 Відповісти
+21
А до чого тут "цар"? Зеленський прийняв орден Білого орла, не як фізична особа, а як повноважний представник України. По суті, нагорода стосується, більше, держави України... Люди, які були, в свій час, як повноважні представники України, також, нагороджені від імені держави Польща, сприйняли позбавлення ордену Білого орла, як образу держави Україна. Тому вправі прийнять рішення про відмову від польських нагород... З точки зору юриспруденції, (а дипломатія - її невід'ємна частина. Іменується "міжнародне публічне право") - цілком законне рішення...
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20.06.2026 13:41 Відповісти
+18
Так поверніть Польщі ще отримані мільярди допомоги, 318 танків, 14 літаків МіГ-29 та понад 100 одиниць САУ...
Добре клерки лизьнули своєму Чотирижди ухилянту, не подумавши, що буде далі. Для них - цірьків, нічого не буде, а що буде українцям?
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20.06.2026 13:14 Відповісти

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