Сікорський відповів Навроцькому: у Росії раді рішенню щодо Зеленського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу, що в Росії позитивно відреагували на рішення президента Польщі щодо нагороди Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сікорський прокоментував допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, який відреагував на рішення президента Польщі Кароль Навроцький щодо ордена президента України Володимир Зеленський.

Медведєв, коментуючи ситуацію, заявив, що позбавлення Зеленського польської державної нагороди є "нарешті" очікуваним кроком. Він традиційно вдався до різких висловлювань щодо українського президента, використовуючи пропагандистські формулювання, що в РФ застосовують у контексті війни проти України.

Відповідь польського міністра

У відповідь Сікорський звернув увагу на слова російського посадовця та коротко прокоментував їх у соціальній мережі X. Його реакція була лаконічною і містила підтримку президента Польщі: "Є підтримка, президенте Навроцький".

Читайте також: Туск про позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла: Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: