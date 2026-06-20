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Новини відносини України та Польщі
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Сікорський відповів Навроцькому: у Росії раді рішенню щодо Зеленського

Сікорський відреагував на заяву Медведєва щодо рішення Навроцького про орден Зеленського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу, що в Росії позитивно відреагували на рішення президента Польщі щодо нагороди Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Х.

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Сікорський прокоментував допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, який відреагував на рішення президента Польщі Кароль Навроцький щодо ордена президента України Володимир Зеленський.

Медведєв, коментуючи ситуацію, заявив, що позбавлення Зеленського польської державної нагороди є "нарешті" очікуваним кроком. Він традиційно вдався до різких висловлювань щодо українського президента, використовуючи пропагандистські формулювання, що в РФ застосовують у контексті війни проти України.

Відповідь польського міністра

У відповідь Сікорський звернув увагу на слова російського посадовця та коротко прокоментував їх у соціальній мережі X. Його реакція була лаконічною і містила підтримку президента Польщі: "Є підтримка, президенте Навроцький".

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) Польща (9395) Сікорський Радослав (387)
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Топ коментарі
+10
Навроцьки сьогодні щасливий, сам медведєв його похвалив, тамуючі подих жде похвали путіна і орден леніна.
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20.06.2026 11:04 Відповісти
+6
Навроцький, це не Польща, а лише особа на посаді!!
Він намагається увійти в історію, ще до війни гітлєра, але барзо добре, вляпався у московське лайно!! Звичайно, що воно смердітиме в усій Польщі!!!
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20.06.2026 11:08 Відповісти
+4
Та кацапня вже підхватила це. Мовляв, бачте, ми же билі прави относітЄльно бАндьЄраФцев. Даже натАвци пАлякі Єто пАдтвЄрждают.
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20.06.2026 11:05 Відповісти

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