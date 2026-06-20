Сікорський відповів Навроцькому: у Росії раді рішенню щодо Зеленського
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу, що в Росії позитивно відреагували на рішення президента Польщі щодо нагороди Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Х.
Сікорський прокоментував допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, який відреагував на рішення президента Польщі Кароль Навроцький щодо ордена президента України Володимир Зеленський.
Медведєв, коментуючи ситуацію, заявив, що позбавлення Зеленського польської державної нагороди є "нарешті" очікуваним кроком. Він традиційно вдався до різких висловлювань щодо українського президента, використовуючи пропагандистські формулювання, що в РФ застосовують у контексті війни проти України.
Відповідь польського міністра
У відповідь Сікорський звернув увагу на слова російського посадовця та коротко прокоментував їх у соціальній мережі X. Його реакція була лаконічною і містила підтримку президента Польщі: "Є підтримка, президенте Навроцький".
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
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Він намагається увійти в історію, ще до війни гітлєра, але барзо добре, вляпався у московське лайно!! Звичайно, що воно смердітиме в усій Польщі!!!