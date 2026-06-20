Сикорский ответил Навроцкому: в России рады решению в отношении Зеленского
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что в России положительно отреагировали на решение президента Польши о награждении Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.
Сикорский прокомментировал пост заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого о присвоении ордена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что лишение Зеленского польской государственной награды является "наконец-то" ожидаемым шагом. Он традиционно прибег к резким высказываниям в адрес украинского президента, используя пропагандистские формулировки, которые в РФ применяют в контексте войны против Украины.
Ответ польского министра
В ответ Сикорский обратил внимание на слова российского чиновника и кратко прокомментировал их в социальной сети X. Его реакция была лаконичной: "Есть поддержка, президент Навроцкий".
Что предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
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Він намагається увійти в історію, ще до війни гітлєра, але барзо добре, вляпався у московське лайно!! Звичайно, що воно смердітиме в усій Польщі!!!