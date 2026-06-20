Сикорский ответил Навроцкому: в России рады решению в отношении Зеленского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что в России положительно отреагировали на решение президента Польши о награждении Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.

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Сикорский прокомментировал пост заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого о присвоении ордена президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что лишение Зеленского польской государственной награды является "наконец-то" ожидаемым шагом. Он традиционно прибег к резким высказываниям в адрес украинского президента, используя пропагандистские формулировки, которые в РФ применяют в контексте войны против Украины.

Ответ польского министра

В ответ Сикорский обратил внимание на слова российского чиновника и кратко прокомментировал их в социальной сети X. Его реакция была лаконичной: "Есть поддержка, президент Навроцкий".

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: