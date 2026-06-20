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Новости Отношения Украины и Польши
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Сикорский ответил Навроцкому: в России рады решению в отношении Зеленского

Сикорский отреагировал на заявление Медведева относительно решения Навроцкого об ордене Зеленского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что в России положительно отреагировали на решение президента Польши о награждении Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.

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Сикорский прокомментировал пост заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого о присвоении ордена президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что лишение Зеленского польской государственной награды является "наконец-то" ожидаемым шагом. Он традиционно прибег к резким высказываниям в адрес украинского президента, используя пропагандистские формулировки, которые в РФ применяют в контексте войны против Украины.

Ответ польского министра

В ответ Сикорский обратил внимание на слова российского чиновника и кратко прокомментировал их в социальной сети X. Его реакция была лаконичной: "Есть поддержка, президент Навроцкий".

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Автор: 

Зеленский Владимир (24596) Польша (9121) Сикорский Радослав (544)
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Топ комментарии
+15
Навроцьки сьогодні щасливий, сам медведєв його похвалив, тамуючі подих жде похвали путіна і орден леніна.
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20.06.2026 11:04 Ответить
+9
Навроцький, це не Польща, а лише особа на посаді!!
Він намагається увійти в історію, ще до війни гітлєра, але барзо добре, вляпався у московське лайно!! Звичайно, що воно смердітиме в усій Польщі!!!
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20.06.2026 11:08 Ответить
+8
Та кацапня вже підхватила це. Мовляв, бачте, ми же билі прави относітЄльно бАндьЄраФцев. Даже натАвци пАлякі Єто пАдтвЄрждают.
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20.06.2026 11:05 Ответить

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