Зеленський відправив "Новою поштою" Орден Білого Орла Навроцькому. ФОТО

Сьогодні, 20 червня, президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Особливий символ

"Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.



Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", - зазначив Зеленський.

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Він зауважив, що Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі "за нашу і вашу незалежність від Росії".



Також президент наголосив, що Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки.



"Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир.



Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки.



Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття", - додав він.

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Шана до українців

За словами президента, українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи.



"Я пишаюсь нашими людьми і КОЖНИМ українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії.



Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі.



Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", - підсумував він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви: