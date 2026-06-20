УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8009 відвідувачів онлайн
Новини Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
8 562 140

Зеленський відправив "Новою поштою" Орден Білого Орла Навроцькому. ФОТО

Сьогодні, 20 червня, президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський відправив

Особливий символ

"Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.

Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", - зазначив Зеленський.

Читайте: Сікорський відповів Навроцькому: у Росії раді рішенню щодо Зеленського

Він зауважив, що Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі "за нашу і вашу незалежність від Росії".

Також президент наголосив, що Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки.

"Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир.

Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки.

Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жовква повертає орден Польщі після позбавлення Зеленського державної нагороди

Зеленський відправив

Шана до українців

За словами президента, українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи.

"Я пишаюсь нашими людьми і КОЖНИМ українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії.

Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі.

Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", - підсумував він.

Також читайте: Туск про позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла: Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) орден (130) Польща (9395) Навроцький Кароль (162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Лише російським агентам вигідно зробити Україну та Польщу ворогами. Надати почесне звання героїв УПА українському підрозділу можна було після закінчення війни, коли Україна перестане залежати від військової та фінансової допомоги з Польщі. Зеленський навмисно підіймає історію, щоб спровокувати конфлікт та заблокувати вступ України в ЄС. Для вступу України в ЄС потрібно приймати антикорупційні закони, які приведуть Зеленського та його друзів до в'язниці й тому він вибрав власні інтереси, а на інтереси України.
показати весь коментар
20.06.2026 17:35 Відповісти
+20
Рідко - але "Блазень" таки трохи навчився приймать розумні рішення... Мабуть, відсутність д'Єрмака, вплинула...
показати весь коментар
20.06.2026 17:36 Відповісти
+20
Треба було ще ,,за рахунок отримувача"! Мразоті облудній!
показати весь коментар
20.06.2026 17:36 Відповісти

Завантаження...

 
 