Зеленський відправив "Новою поштою" Орден Білого Орла Навроцькому. ФОТО
Сьогодні, 20 червня, президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Особливий символ
"Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.
Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі "за нашу і вашу незалежність від Росії".
Також президент наголосив, що Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки.
"Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир.
Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки.
Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття", - додав він.
Шана до українців
За словами президента, українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи.
"Я пишаюсь нашими людьми і КОЖНИМ українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії.
Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі.
Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", - підсумував він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
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