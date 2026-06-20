Второй президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена "Белого Орла", которым его наградили в 1997 году. Причиной стало решение Варшавы лишить этой награды действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кучма отказывается от ордена

"В связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году", - сказано в заявлении.

Фото: Facebook / Дарка Оліфер

Фото: Facebook / Дарка Оліфер

Кучма отметил, что на протяжении всего своего президентства считал выстраивание дружеских отношений с Польшей одним из своих главных приоритетов.

"Мы уделяли особое внимание решению исторических проблем в отношениях между нашими народами, результатом чего стало наше совместное заявление 2003 года об их примирении. Прощаем и просим прощения - именно этот принцип мы с президентом Квасьневским разработали при духовном посредничестве великого поляка, - Папы Ивана Павла Второго", - заявил он.

По словам Кучмы, на протяжении десятилетий этот принцип работал.

"Настоящая дружба Украины и Польши стала реальностью. Ее подтверждением является та неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине с первых часов полномасштабного вторжения РФ. И я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это. Но сегодня я не имею другого выбора, чем отказаться от высокого польского. которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам уважать", - заявил второй президент Украины.

Он выразил надежду, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся.

"Но сегодня я испытываю грусть и тревогу. Одно дело - когда нападает враг. Совсем другое - когда вражда разводит друзей. А еще страшнее - если этим друзьям еще и угрожает общая опасность. Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего. Жгучий, острый, но острый, но острый, но острый, но острый, но острый. чтобы не видеть реальную, нынешнюю угрозу имперской силы на Востоке, ранее уже лишавшей государственности оба наших народа и не скрывающей намерений попытаться сделать это снова", - сказано в заявлении.

В заключение Кучма подчеркнул, что Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше.

"Политики обеих стран должны это осознавать. Я надеюсь на их мудрость", - резюмировал он.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла; руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей"; посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.



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