Другий президент України Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році. Причиною стало рішення Варшави позбавити цієї нагороди чинного президента України Володимира Зеленського.

Заяву Кучми повідомила його прессекретарка Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

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Кучма відмовляється від ордена

"У зв'язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році", - сказано в заяві.

Фото: Facebook / Дарка Оліфер

Фото: Facebook / Дарка Оліфер

Кучма зазначив, що впродовж всього свого президентства вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх головних пріоритетів.

"Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення. Прощаємо і просимо прощення – саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого", - заявив він.

За словами Кучми, впродовж десятиліть цей принцип працював.

"Справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Її підтвердженням є та неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ. І я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це. Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати", - заявив другий президент України.

Він висловив сподівання, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться.

"Але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Одна справа - коли нападає ворог. Зовсім інша - коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше - якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну, теперішню загрозу імперської сили на Сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи та не приховує намірів спробувати зробити це знову", - сказано в заяві.

Наостанок Кучма наголосив, що Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше.

"Політики обох країн мають усвідомлювати це. Я сподіваюся на їхню мудрість", - резюмував він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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