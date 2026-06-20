Навроцький про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла: "Перетнув поріг болю поляків"
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поляки добре розуміють ціну війни та російську загрозу, але дії українського лідера Володимира Зеленського перетнули "поріг болю" поляків.
Про це він заявив під час відзначення Національного дня Сілезьких повстань, цитує TVN 24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Навроцький пояснив своє рішення
За словами Навроцького, поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло "поріг болю". Він сказав, що протягом усього XX століття Польща була вільною лише 31 рік, а решту часу чинила опір пануванню чужих держав.
"Або ми билися з радянськими військами у 1920 році, або страждали як жертви німецького та радянського тоталітаризму, або боролися з радянськими колонізаторами після 1945 року і до 1989 року... Так, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні — російська загроза, але ми — гордий польський народ і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", - пояснив своє рішення президент Польщі.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня, президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
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А нічого, що ви самі є колонізаторами??? Що ви на Волині забули??? Навіщо насильницьку полонізацію проводили??? Навіщо людей вбивали та катували???