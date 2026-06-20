Навроцький про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла: "Перетнув поріг болю поляків"

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поляки добре розуміють ціну війни та російську загрозу, але дії українського лідера Володимира Зеленського перетнули "поріг болю" поляків.

Про це він заявив під час відзначення Національного дня Сілезьких повстань, цитує TVN 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Навроцький пояснив своє рішення

За словами Навроцького, поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло "поріг болю". Він сказав, що протягом усього XX століття Польща була вільною лише 31 рік, а решту часу чинила опір пануванню чужих держав.

"Або ми билися з радянськими військами у 1920 році, або страждали як жертви німецького та радянського тоталітаризму, або боролися з радянськими колонізаторами після 1945 року і до 1989 року... Так, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні — російська загроза, але ми — гордий польський народ і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", - пояснив своє рішення президент Польщі.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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