Навроцкий о лишении Зеленского ордена Белого Орла: "Пересек порог боли поляков"
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки хорошо понимают цену войны и российскую угрозу, но действия украинского лидера Владимира Зеленского пересекли "порог боли" поляков.
Об этом он заявил во время празднования Национального дня Силезских восстаний, цитируе тTVN 24, сообщает Цензор.НЕТ.
Навроцкий объяснил свое решение
По словам Навроцкого, поляки знают, что такое борьба за независимость и российская угроза, но то, что сделал Зеленский, перешло "порог боли". Он сказал, что на протяжении всего XX века Польша была свободной лишь 31 год, а остальное время сопротивлялась господству чужих государств.
"Или мы сражались с советскими войсками в 1920 году, или страдали как жертвы немецкого и советского тоталитаризма, или боролись с советскими колонизаторами после 1945 года и до 1989 года... Да, мы знаем, что такое война, знаем, что такое борьба за независимость, знаем, что такое постсоветская, а сегодня - российская угроза, но мы - гордый польский народ и имеем свой порог боли в вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", - объяснил свое решение президент Польши.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
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А нічого, що ви самі є колонізаторами??? Що ви на Волині забули??? Навіщо насильницьку полонізацію проводили??? Навіщо людей вбивали та катували???