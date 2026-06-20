Навроцкий о лишении Зеленского ордена Белого Орла: "Пересек порог боли поляков"

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки хорошо понимают цену войны и российскую угрозу, но действия украинского лидера Владимира Зеленского пересекли "порог боли" поляков.

Об этом он заявил во время празднования Национального дня Силезских восстаний, цитируе тTVN 24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Навроцкий объяснил свое решение

По словам Навроцкого, поляки знают, что такое борьба за независимость и российская угроза, но то, что сделал Зеленский, перешло "порог боли". Он сказал, что на протяжении всего XX века Польша была свободной лишь 31 год, а остальное время сопротивлялась господству чужих государств.

"Или мы сражались с советскими войсками в 1920 году, или страдали как жертвы немецкого и советского тоталитаризма, или боролись с советскими колонизаторами после 1945 года и до 1989 года... Да, мы знаем, что такое война, знаем, что такое борьба за независимость, знаем, что такое постсоветская, а сегодня - российская угроза, но мы - гордый польский народ и имеем свой порог боли в вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", - объяснил свое решение президент Польши.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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