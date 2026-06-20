Ющенко теж відмовився від польського ордена Білого Орла

Третій президент України Віктор Ющенко відмовився від польського ордена Білого Орла через рішення Варшави позбавити цієї нагороди чинного главу держави Володимира Зеленського.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила прессекретарка Ющенка Ірина Ванникова, передає Цензор.НЕТ.

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Ющенко відмовляється від найвищої нагороди Польщі

"Третій Президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського. Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі. Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні", - написала Ванникова.

У своєму дописі вона нагадала візит Ющенка та колишнього президента Польщі Леха Качинського в Гуту Пеняцьку на Львівщині, де вони разом вшанували польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни.

"Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого. Це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення, яку разом будували Віктор Ющенко та Лех Качинський", - написала прессекретарка Ющенка.

Вона зазначила, що тоді українці та поляки разом проходили через непрості й болючі сторінки нашої спільної історії. За її словами, це були непрості розмови, але вони будувалися на взаємній повазі, чесності та бажанні зрозуміти одне одного.

Ванникова також сказала, що українці "завжди будуть вдячні" за допомогу Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь Кремля", - додала речниця Ющенка.

Нагадаємо, що напередодні другий президент України Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році. Причиною стало рішення Варшави позбавити цієї нагороди чинного президента України Володимира Зеленського.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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