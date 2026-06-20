Ющенко тоже отказался от польского ордена Белого Орла

Третий президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена Белого Орла из-за решения Варшавы лишить этой награды действующего главу государства Владимира Зеленского.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова, передает Цензор.НЕТ.

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Ющенко отказывается от высшей награды Польши

"Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с пересмотром решения о награждении президента Украины Владимира Зеленского. Эта награда была вручена не только конкретному человеку. Прежде всего она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих в этой войне", - написала Ванникова.

В своем сообщении она напомнила о визите Ющенко и бывшего президента Польши Леха Качиньского в Гуту Пеняцкую на Львовщине, где они вместе отдали дань памяти польских жертв карательной операции в годы Второй мировой войны.

"Тогда Ющенко и Качиньский сознательно избрали путь примирения. Несколькими годами ранее наши президенты вместе чествовали украинские жертвы в селе Павлокома в Польше и отмечали необходимость украинско-польского понимания, несмотря на трагические страницы прошлого. Это был один из самых ярких примеров политики исторического примирения Ющенко", которую вместе строили Ющенко.

Она отметила, что тогда украинцы и поляки вместе проходили через непростые и болезненные страницы нашей общей истории. По ее словам, это были непростые разговоры, но они строились на взаимном уважении, честности и желании понять друг друга.

Ванникова также сказала, что украинцы "всегда будут благодарны" за помощь Польше после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Украина сегодня защищает не только себя. Наши военные защищают восточную границу всей Европы. И любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, в конце концов работают только в пользу Кремля", - добавила пресс-секретарь Ющенко.

Напомним, что накануне второй президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла, которым был награжден в 1997 году. Причиной стало решение Варшавы лишить награды действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".