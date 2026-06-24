У польському уряді підтримали рішення Зеленського не їхати на конференцію у Гданську

Міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк назвав правильним рішення президента України Володимира Зеленського не їхати на Конференцію з відновлення України у Гданську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Семоняка в ефірі Polsat News. Посадовець коментував слова голови Управління міжнародної політики при Адміністрації президента Польщі Марчина Пшидача, який заявив, що відсутність Зеленського на конференції нібито "виставляє прем'єра Дональда Туска на посміховисько".

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За словами Семоняка, за нинішніх обставин рішення українського президента є виправданим.

"Сьогодні, як вчора зазначав прем'єр-міністр Дональд Туск, за цих обставин це правильне рішення, яке сприяє зняттю напруги", – сказав він.

Також польський міністр розкритикував публічні заяви Пшидача.

"Якщо хтось є головним дипломатом президента, він повинен дотримуватися певних правил. Це ж не якийсь дворовий пінг-понг", – заявив Семоняк.

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Україну представлятиме Свириденко

Семоняк нагадав, що на конференцію прибуде прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За його словами, вона є "дуже важливою особою в Україні".

Польський міністр також висловив думку, що присутність Зеленського могла б змістити увагу учасників конференції на суперечки навколо історичних питань.

"Контекст УПА та історії домінував би на цій конференції, бо ви, журналісти, при кожній нагоді детально розпитували б Зеленського про це", – пояснив Семоняк.

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