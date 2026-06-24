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Новини Відновлення України
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У польському уряді підтримали рішення Зеленського не їхати на конференцію у Гданську

У польському уряді вважають правильним рішення Зеленського не їхати на конференцію з відновлення

Міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк назвав правильним рішення президента України Володимира Зеленського не їхати на Конференцію з відновлення України у Гданську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Семоняка в ефірі Polsat News. Посадовець коментував слова голови Управління міжнародної політики при Адміністрації президента Польщі Марчина Пшидача, який заявив, що відсутність Зеленського на конференції нібито "виставляє прем'єра Дональда Туска на посміховисько".

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За словами Семоняка, за нинішніх обставин рішення українського президента є виправданим.

"Сьогодні, як вчора зазначав прем'єр-міністр Дональд Туск, за цих обставин це правильне рішення, яке сприяє зняттю напруги", – сказав він.

Також польський міністр розкритикував публічні заяви Пшидача.

"Якщо хтось є головним дипломатом президента, він повинен дотримуватися певних правил. Це ж не якийсь дворовий пінг-понг", – заявив Семоняк.

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Україну представлятиме Свириденко

Семоняк нагадав, що на конференцію прибуде прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За його словами, вона є "дуже важливою особою в Україні".

Польський міністр також висловив думку, що присутність Зеленського могла б змістити увагу учасників конференції на суперечки навколо історичних питань.

"Контекст УПА та історії домінував би на цій конференції, бо ви, журналісти, при кожній нагоді детально розпитували б Зеленського про це", – пояснив Семоняк.

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візит (1774) Зеленський Володимир (28157) конференція (194) Польща (9460) Туск Дональд (697)
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Топ коментарі
+6
Я вже писав - Зєлєнскій і налагодження, чи покращення стосунків - то несумісні поняття. Людину, яка будучи презтдентом всієї України не може може налагодити нормальних стосункіа з опозицією не можна налагоджувати стосунки випускати за кордон.
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24.06.2026 12:25 Відповісти
+5
Зе діє на всіх європейських політиків, як червона ганчірка на бика, тож хай сидить в бункері і не висовується, буде більше користі для України. Якби ще свої хрипаті гундосики перестав продукувати кожен день.
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24.06.2026 12:27 Відповісти
+4
Наявність у польщі навроцького зміщує акценти на історичні питання, а не присутність зеленського на форумі.
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24.06.2026 12:14 Відповісти

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