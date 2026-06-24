В польском правительстве поддержали решение Зеленского не ехать на конференцию в Гданьске

Министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк назвал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского не ехать на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Семоняка в эфире Polsat News. Чиновник прокомментировал слова главы Управления международной политики при Администрации президента Польши Марчина Пшидача, который заявил, что отсутствие Зеленского на конференции якобы "выставляет премьера Дональда Туска на посмешище".

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В Варшаве говорят о снижении напряженности

По словам Семоняка, в нынешних обстоятельствах решение украинского президента оправдано.

"Сегодня, как вчера отмечал премьер-министр Дональд Туск, в этих обстоятельствах это правильное решение, которое способствует снижению напряженности", — сказал он.

Также польский министр раскритиковал публичные заявления Пшидача.

"Если кто-то является главным дипломатом президента, он должен соблюдать определенные правила. Это же не какой-то дворовой пинг-понг", — заявил Семоняк.

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Украину будет представлять Свириденко

Семоняк напомнил, что на конференцию прибудет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По его словам, она является "очень важной фигурой в Украине".

Польский министр также высказал мнение, что присутствие Зеленского могло бы сместить внимание участников конференции на споры вокруг исторических вопросов.

"Контекст УПА и истории доминировал бы на этой конференции, потому что вы, журналисты, при каждом удобном случае подробно расспрашивали бы Зеленского об этом", — пояснил Семоняк.

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