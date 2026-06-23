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Новости Восстановление Украины
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Правительство Польши объяснило, почему Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины

В Варшаве заявили, что конференция URC 2026 имеет правительственный, а не президентский формат

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка объяснил отсутствие президента Польши Кароля Навроцкого среди участников конференции по восстановлению Украины URC 2026 её форматом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Polsat News.

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В Варшаве назвали это политической игрой

Шлапка заявил, что дискуссия вокруг отсутствия приглашения для Навроцкого имеет политическую подоплеку.

"Возможно, господин Рафал Лешкевич не знает, как выглядят различные форматы встреч. Министр Марчин Пшидач, несомненно, это прекрасно знает, поэтому когда он здесь ставит это под сомнение, то видно, что это игра", - сказал пресс-секретарь правительства.

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Конференция имеет правительственный формат

По словам Шлапки, URC 2026 является правительственным мероприятием, поэтому в нем принимают участие представители исполнительной власти.

Он напомнил, что аналогичные конференции ранее проходили в Берлине и Риме без участия президентов Германии и Италии.

"Подобная конференция по вопросам восстановления также проходила в Берлине, а ранее - в Риме. Там не было ни президента Германии, ни президента Италии", - отметил он.

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Правительство отрицает политический подтекст

Пресс-секретарь польского правительства подчеркнул, что в решении нет никакого скрытого намерения.

"Здесь вообще нет никакого злого умысла, но давайте скажем себе честно: президентский дворец не проявлял ни капли интереса к этой конференции, разве что негативного", – добавил Шлапка.

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Топ комментарии
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Просто Навроцький явно "загрався"...
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23.06.2026 11:55 Ответить
+4
Хоч трохи "не по темі" - але "цікавинка" - депутат коаліційної селянської партії Польщі, Уршула Паславська, заявила про "моральну перемогу", якою назвала факт позбавлення Президента України, польського ордену Білого орла... "Сміх і гріх!...".
Такою "перемогою" було-б, скасування нами почесної назви підрозділу ССО, з-за якого Навроцький і "розвів срач". Погроза позбавлення нагороди була лише тупим шантажем, черговим приводом для "розведення срачу" між державами... Але звання залишилося незмінним, а Навроцький "сів у калюжу" - бо його українці "завалили" тими нагородами, які вони отримали з рук польської держави... Бо сприйняли подібний "демарш" Навроцького, як образу не Президента України, як "фізичної особи, а як образу української держави, яку уповноважений представлять Президент України...
А далі ця "красуля" заявила, що про те треба забуть, і вирішувать питання участі польського бізнесу у питаннях відновлення України... Говорячи простою мовою, де поляки зможуть "хапнуть свій шматок"?...
Тобто, вони нам "насрали в борщ", а потім пропонують про те забуть, і вести далі "бізнесові справи"...
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23.06.2026 11:56 Ответить
+3
От вам ще один доказ, що конфлікт з Україною носить внутрішньопольський характер - паньство ясноосвєцонне гризеться за електорат.
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23.06.2026 11:54 Ответить

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