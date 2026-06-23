Правительство Польши объяснило, почему Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка объяснил отсутствие президента Польши Кароля Навроцкого среди участников конференции по восстановлению Украины URC 2026 её форматом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Polsat News.

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В Варшаве назвали это политической игрой

Шлапка заявил, что дискуссия вокруг отсутствия приглашения для Навроцкого имеет политическую подоплеку.

"Возможно, господин Рафал Лешкевич не знает, как выглядят различные форматы встреч. Министр Марчин Пшидач, несомненно, это прекрасно знает, поэтому когда он здесь ставит это под сомнение, то видно, что это игра", - сказал пресс-секретарь правительства.

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Конференция имеет правительственный формат

По словам Шлапки, URC 2026 является правительственным мероприятием, поэтому в нем принимают участие представители исполнительной власти.

Он напомнил, что аналогичные конференции ранее проходили в Берлине и Риме без участия президентов Германии и Италии.

"Подобная конференция по вопросам восстановления также проходила в Берлине, а ранее - в Риме. Там не было ни президента Германии, ни президента Италии", - отметил он.

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Правительство отрицает политический подтекст

Пресс-секретарь польского правительства подчеркнул, что в решении нет никакого скрытого намерения.

"Здесь вообще нет никакого злого умысла, но давайте скажем себе честно: президентский дворец не проявлял ни капли интереса к этой конференции, разве что негативного", – добавил Шлапка.

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