Экс-глава МИД Польши Чапутович раскритиковал скандал с "Белым Орлом": "Это ослабило позиции Варшавы"
Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что Польша потерпела дипломатическое поражение в конфликте с Украиной вокруг присвоения украинскому подразделению имени Героев УПА и последующего скандала с орденом "Белого Орла".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Polsat News.
Чапутович раскритиковал действия Навроцкого
По словам дипломата, президент Польши Кароль Навроцкий выбрал неэффективный способ реагирования на ситуацию.
"Мы не выиграли этот обмен ударами", - заявил Чапутович.
Он подчеркнул, что Украина не отказалась от решения относительно названия подразделения, тогда как действия польской стороны вызвали критику и негативный резонанс.
"Позиция Польши ослабла"
Бывший глава польского МИД убежден, что следствием конфликта стало ослабление международных позиций Варшавы.
"Я говорю о снижении значимости Польши. К нам будут относиться с подозрением", - отметил он.
По его мнению, Польшу могут реже привлекать к принятию решений относительно Украины и переговорным процессам.
В то же время Чапутович подчеркнул, что присвоение украинскому подразделению имени Героев УПА не должно было состояться, поскольку это болезненная тема для польского общества.
Экс-министр назвал другие варианты реагирования
Дипломат считает, что вместо лишения наград польские власти могли прибегнуть к традиционным дипломатическим шагам, в частности направить ноту протеста, вызвать посла или принять соответствующую резолюцию Сейма.
Также он предупредил, что возможное отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске может стать ударом по имиджу Польши.
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