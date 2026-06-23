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Новости Отношения Украины и Польши
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Экс-глава МИД Польши Чапутович раскритиковал скандал с "Белым Орлом": "Это ослабило позиции Варшавы"

Бывший глава МИД Польши раскритиковал действия Кароля Навроцкого в конфликте с Украиной

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что Польша потерпела дипломатическое поражение в конфликте с Украиной вокруг присвоения украинскому подразделению имени Героев УПА и последующего скандала с орденом "Белого Орла".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Polsat News.

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Чапутович раскритиковал действия Навроцкого

По словам дипломата, президент Польши Кароль Навроцкий выбрал неэффективный способ реагирования на ситуацию.

"Мы не выиграли этот обмен ударами", - заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что Украина не отказалась от решения относительно названия подразделения, тогда как действия польской стороны вызвали критику и негативный резонанс.

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"Позиция Польши ослабла"

Бывший глава польского МИД убежден, что следствием конфликта стало ослабление международных позиций Варшавы.

"Я говорю о снижении значимости Польши. К нам будут относиться с подозрением", - отметил он.

По его мнению, Польшу могут реже привлекать к принятию решений относительно Украины и переговорным процессам.

В то же время Чапутович подчеркнул, что присвоение украинскому подразделению имени Героев УПА не должно было состояться, поскольку это болезненная тема для польского общества.

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Экс-министр назвал другие варианты реагирования

Дипломат считает, что вместо лишения наград польские власти могли прибегнуть к традиционным дипломатическим шагам, в частности направить ноту протеста, вызвать посла или принять соответствующую резолюцию Сейма.

Также он предупредил, что возможное отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске может стать ударом по имиджу Польши.

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Топ комментарии
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Це правда. Шо всрались то всрались.
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23.06.2026 10:02 Ответить
+9
УПА, національний український партизанський підрозділ, який діяв на окупованих Українських територіях, особливо на Волині, яка частково і досі під польською окупацією. що робили на українських територіях головорізи з польської АК? може досить полякам негативно хрюкати про УПА, а вивчити причинно-наслідкові моменти тих подій і шукати спроби примирення? тим більше, вже були кроки в цьому напрямку. чи варшавське недорозуміння - навроцький цього не знав?
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23.06.2026 10:13 Ответить
+9
Це не "обмін ударами". Польща через свого обраного Президента Навроцького продемонструвала планеті свій латентний націоналістичний шовінізм і нестримне бажання самостверджуватися за рахунок "сусідів в біді". Фантомні болі "паньства" завжди позбавляли поляків здорового глузду щойно вони отримували найменшу можливість гонорово пхнути ногою слабшого... Стосунки з Польщею потрібно переглянути з калькулятором в руках. Оце і буде "обміном ударами". Вже на перший погляд очевидно що Польща на війні і біженцях заробила набагато більше ніж втратила на допомозі українцям. Польська промисловість та весь аграрний сектор повністю залежні від дешевої української сировини. Ми повинні, ні просто зобовязані за будь яку ціну створити власну переробну промисловість і годувати поляків нашою сировиною вічно! Яке зерно? Мука! Який на фіг рапс на 3 мільйони, коли можна самим хробити з нього масло і отримати 103 мільйни! І так у всьому. Польща і хоче дрімучу сировинну Україну. Для протидії таким здирницьким тенденціям потрібно розстрілювати і роздирати на шматки корупціонерів, які крадуть ліс з Закарпаття, а вся деревообробна промисловість Польщі знаходиться поряд з нашими кордонами. У них зеленіють ліси, а у нас "лисі Карпати", паводки і заробітчани сезонні за місяць на полуниці в Польщі стають інвалідами...
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23.06.2026 10:19 Ответить

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