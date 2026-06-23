Экс-глава МИД Польши Чапутович раскритиковал скандал с "Белым Орлом": "Это ослабило позиции Варшавы"

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что Польша потерпела дипломатическое поражение в конфликте с Украиной вокруг присвоения украинскому подразделению имени Героев УПА и последующего скандала с орденом "Белого Орла".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Polsat News.

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Чапутович раскритиковал действия Навроцкого

По словам дипломата, президент Польши Кароль Навроцкий выбрал неэффективный способ реагирования на ситуацию.

"Мы не выиграли этот обмен ударами", - заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что Украина не отказалась от решения относительно названия подразделения, тогда как действия польской стороны вызвали критику и негативный резонанс.

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"Позиция Польши ослабла"

Бывший глава польского МИД убежден, что следствием конфликта стало ослабление международных позиций Варшавы.

"Я говорю о снижении значимости Польши. К нам будут относиться с подозрением", - отметил он.

По его мнению, Польшу могут реже привлекать к принятию решений относительно Украины и переговорным процессам.

В то же время Чапутович подчеркнул, что присвоение украинскому подразделению имени Героев УПА не должно было состояться, поскольку это болезненная тема для польского общества.

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Экс-министр назвал другие варианты реагирования

Дипломат считает, что вместо лишения наград польские власти могли прибегнуть к традиционным дипломатическим шагам, в частности направить ноту протеста, вызвать посла или принять соответствующую резолюцию Сейма.

Также он предупредил, что возможное отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске может стать ударом по имиджу Польши.

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