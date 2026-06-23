В Польше нет сигналов о том, что Зеленского не будет на конференции в Гданьске, - пресс-секретарь правительства
Сигналов о том, что президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
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"Мы знаем, что они до сих пор обсуждают этот вопрос (приезд Зеленского) там (в украинской делегации. - Ред.). Конференция обязательно состоится, и там будет украинское представительство, потому что речь идет о восстановлении Украины", - сказал он.
В то же время Шлапка отметил, что даже без присутствия президента Украины мероприятие все равно состоится.
Пресс-секретарь правительства рассказал, что конференция будет посвящена экономическим вопросам.
"Наша задача в данный момент, когда мы испытываем очень сильную напряженность, заключается скорее в деэскалации и пристальном слежении за тем, чтобы польские интересы в сфере безопасности или экономики реализовывались", – добавил он.
Кроме того, Шлапка убежден, что дипломатический кризис между странами, безусловно, повлияет на атмосферу переговоров
"Не стоит скрывать, что у нас беспрецедентная ситуация, самая большая напряженность за многие годы. Тем более важно, чтобы мы могли говорить о будущем", - подытожил он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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