В Польше нет сигналов о том, что Зеленского не будет на конференции в Гданьске, - пресс-секретарь правительства

Сигналов о том, что президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

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"Мы знаем, что они до сих пор обсуждают этот вопрос (приезд Зеленского) там (в украинской делегации. - Ред.). Конференция обязательно состоится, и там будет украинское представительство, потому что речь идет о восстановлении Украины", - сказал он.

В то же время Шлапка отметил, что даже без присутствия президента Украины мероприятие все равно состоится.

Пресс-секретарь правительства рассказал, что конференция будет посвящена экономическим вопросам.

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"Наша задача в данный момент, когда мы испытываем очень сильную напряженность, заключается скорее в деэскалации и пристальном слежении за тем, чтобы польские интересы в сфере безопасности или экономики реализовывались", – добавил он.

Кроме того, Шлапка убежден, что дипломатический кризис между странами, безусловно, повлияет на атмосферу переговоров

"Не стоит скрывать, что у нас беспрецедентная ситуация, самая большая напряженность за многие годы. Тем более важно, чтобы мы могли говорить о будущем", - подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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