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Новости Видео Отношения Украины и Польши Скандал с подразделением имени Героев УПА
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Хуже, чем при Орбане: почему атака на Зеленского из-за УПА ударит по самой Польше? / Без цензуры. ВИДЕО

Польско-украинский конфликт вокруг истории вновь вышел на первый план. После реакции Варшавы на решение Владимира Зеленского назвать одно из подразделений ССО именем героев УПА польские политики начали раздувать эту тему, которая быстро превратилась в откровенно недружественную риторику в отношении Украины.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, почему исторические претензии Польши больше не действуют на украинскую аудиторию так, как могли действовать раньше, как фермерские протесты и украинский экспорт связаны с новой волной польского популизма и почему игра с исторической памятью может дорого обойтись самой Польше.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Польша (9886) УПА (668) Данилюк-Ярмолаева Марина (510) Навроцкий Кароль (215)
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Топ комментарии
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Після демаршу польського президента - шовініста-українофоба Навроцького - цікавість до історії польсько-українських відносин в світі підвищиться. Поляки дуже здивуються коли зясується що вони не "білі і пухнасті", а Україна має право вимагати публічного каяття і репарацій за дії Польщі протягом 20 століття. Армія Крайова це зграя найманих вбивць яка співпрацювала з німецькими фашистами в винищенні українських сіл і містечок протягом "волинської різні", Пілсудський зрадник, який зрадив союз укладений з УНР на користь кацапі і українофоб який створив концтабір для українців де їх методично винищували задовго до Гітлера протягом так званої "пацифікації". Саме Пілсудський створив атмосферу терору на Волині засилаючи на загарбані в українців землі "осадників" - відставних вояків які мали тероризувати українців. Всі документи в наявності. Саме цікаве полягає в тому що пан Навроцький, який був директором інституту національної памяті в Польщі, це все чудово знає! В датах, цифрах, указах керівництва Польщі тих часів чітко і однозначно прослідковується геноцидна політика польських урядів. Включаючи повоєнне використання концтабору Аушвіц в операції "Вісла". Ганьба упирю, який з особистих шовіністичних переконань творить зло.
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22.06.2026 21:20 Ответить
+9
Потрібно думати ,в першу чергу, якої шкоди це завдасть Україні І давайте вже закриєм цей срач. Держіть язик за зубами да і непристойно бачити порошинку в чужомі аці,а в себе не бачити колоду.
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22.06.2026 21:15 Ответить
+9
Де ви збираєтесь жити у майбутньому?
Не бачите що минуле і його помилки тепер зжирають наші території і людей? А ще одне минуле встромило ножа в спину.
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22.06.2026 21:48 Ответить

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