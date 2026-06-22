Хуже, чем при Орбане: почему атака на Зеленского из-за УПА ударит по самой Польше? / Без цензуры. ВИДЕО
Польско-украинский конфликт вокруг истории вновь вышел на первый план. После реакции Варшавы на решение Владимира Зеленского назвать одно из подразделений ССО именем героев УПА польские политики начали раздувать эту тему, которая быстро превратилась в откровенно недружественную риторику в отношении Украины.
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, почему исторические претензии Польши больше не действуют на украинскую аудиторию так, как могли действовать раньше, как фермерские протесты и украинский экспорт связаны с новой волной польского популизма и почему игра с исторической памятью может дорого обойтись самой Польше.
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Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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