Хуже, чем при Орбане: почему атака на Зеленского из-за УПА ударит по самой Польше? / Без цензуры. ВИДЕО

Польско-украинский конфликт вокруг истории вновь вышел на первый план. После реакции Варшавы на решение Владимира Зеленского назвать одно из подразделений ССО именем героев УПА польские политики начали раздувать эту тему, которая быстро превратилась в откровенно недружественную риторику в отношении Украины.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, почему исторические претензии Польши больше не действуют на украинскую аудиторию так, как могли действовать раньше, как фермерские протесты и украинский экспорт связаны с новой волной польского популизма и почему игра с исторической памятью может дорого обойтись самой Польше.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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