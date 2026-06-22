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Новини Відео Відносини України та Польщі Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
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Гірше за Орбана: чому атака на Зеленського через УПА вдарить по самій Польщі? / Без цензури. ВIДЕО

Польсько-український конфлікт навколо історії знову вийшов на перший план. Після реакції Варшави на рішення Володимира Зеленського назвати один із підрозділів ССО іменем героїв УПА польські політики почали розкручувати тему, яка швидко перетворилася на відверто недружню риторику щодо України.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому історичні претензії Польщі більше не працюють на українську аудиторію так, як могли працювати раніше, як фермерські протести й український експорт пов’язані з новою хвилею польського популізму та чому гра з історичною пам’яттю може дорого коштувати самій Польщі.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Польща (7880) УПА (175) Данилюк-Ярмолаєва Марина (516) Навроцький Кароль (215)
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Топ коментарі
+27
Після демаршу польського президента - шовініста-українофоба Навроцького - цікавість до історії польсько-українських відносин в світі підвищиться. Поляки дуже здивуються коли зясується що вони не "білі і пухнасті", а Україна має право вимагати публічного каяття і репарацій за дії Польщі протягом 20 століття. Армія Крайова це зграя найманих вбивць яка співпрацювала з німецькими фашистами в винищенні українських сіл і містечок протягом "волинської різні", Пілсудський зрадник, який зрадив союз укладений з УНР на користь кацапі і українофоб який створив концтабір для українців де їх методично винищували задовго до Гітлера протягом так званої "пацифікації". Саме Пілсудський створив атмосферу терору на Волині засилаючи на загарбані в українців землі "осадників" - відставних вояків які мали тероризувати українців. Всі документи в наявності. Саме цікаве полягає в тому що пан Навроцький, який був директором інституту національної памяті в Польщі, це все чудово знає! В датах, цифрах, указах керівництва Польщі тих часів чітко і однозначно прослідковується геноцидна політика польських урядів. Включаючи повоєнне використання концтабору Аушвіц в операції "Вісла". Ганьба упирю, який з особистих шовіністичних переконань творить зло.
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22.06.2026 21:20 Відповісти
+9
Потрібно думати ,в першу чергу, якої шкоди це завдасть Україні І давайте вже закриєм цей срач. Держіть язик за зубами да і непристойно бачити порошинку в чужомі аці,а в себе не бачити колоду.
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22.06.2026 21:15 Відповісти
+9
Де ви збираєтесь жити у майбутньому?
Не бачите що минуле і його помилки тепер зжирають наші території і людей? А ще одне минуле встромило ножа в спину.
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22.06.2026 21:48 Відповісти

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