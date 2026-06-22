Гірше за Орбана: чому атака на Зеленського через УПА вдарить по самій Польщі? / Без цензури. ВIДЕО
Польсько-український конфлікт навколо історії знову вийшов на перший план. Після реакції Варшави на рішення Володимира Зеленського назвати один із підрозділів ССО іменем героїв УПА польські політики почали розкручувати тему, яка швидко перетворилася на відверто недружню риторику щодо України.
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому історичні претензії Польщі більше не працюють на українську аудиторію так, як могли працювати раніше, як фермерські протести й український експорт пов’язані з новою хвилею польського популізму та чому гра з історичною пам’яттю може дорого коштувати самій Польщі.
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Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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