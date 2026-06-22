Порошенко назвав 5 кроків для подолання кризи у відносинах із Польщею: Припинити публічну ескалацію та повернути професійну дипломатію

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував п’ять кроків для для врегулювання кризи у відносинах із Польщею. Він наголосив – виклики, які стоять перед Україною, вимагають здорового, дорослого, професійного, державницького підходу.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

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"Час припинити ескалацію"

"Посилки з орденами поїхали до Варшави. Всі ми вихлюпнули зрозумілі емоції. А тепер усім треба заспокоїтись. Польща – наш стратегічний сусід, союзник, держава, через яку проходить величезна частина нашої безпеки, логістичний хаб забезпечення зброєю наших Збройних Сил, країна, від якої великою мірою залежить наш вступ до ЄС та НАТО. За часів моєї каденції невипадково вона була нашим головним європейським і євроатлантичним адвокатом. Польща – це країна, яка прийняла понад мільйон українських біженців, і їм потрібні добрі стосунки між нашими країнами, нашими народами", - нагадав Порошенко.

Він наголосив, що "час припинити ескалацію там, де потрібні холодна голова, професійна дипломатія і державницька відповідальність".

"За умов, коли ключові українські комунікатори на польському напрямку все ще киплять емоціями, виникає просте запитання: а хто сьогодні реально займається дипломатією з Польщею? Хто персонально відповідає за політичну комунікацію з польською владою? Хто говорить із польським парламентом, урядом, адміністрацією польського президента? Хто говорить з місцевими елітами, експертним середовищем, медіа?Хто гасить пожежу? Що взагалі робиться для відновлення довіри? Що буде з українсько-польським стратегічним партнерством? Якою буде атмосфера навколо надзвичайно важливої для нас конференції в Гданську? ",- задався питаннями політик.

За словами лідера "ЄС", Україна та Польща можуть мати суперечки щодо аграрної політики, перевізників, конкуренції, політики пам’яті, "але все це треба вирішувати через дипломатію, через комунікацію і повагу, а не бійку в соціальних мережах. І без претензій до історичних підручників один одного – хай ними переймаються вчені, а не політики".

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Кроки для відновлення відносин

"Пропозиції мої і нашої команди наступні. Перше. Припинити публічну ескалацію. Друге. Негайно провести аудит української політики щодо Польщі: хто відповідає, яка стратегія, які канали комунікації, які проблеми, які рішення. Третє. Повернути професійну дипломатію. Не шоу, не образи, не спілкування через ЗМІ, не публічний шантаж, не гру у "хто гостріше і болючіше відповість полякам", а системну роботу з польською державою і польським суспільством. Мій заклик до дипломатів: залиште справу повернення орденів політикам, у вас же – своя дуже важлива місія",- заявив Порошенко.

Четвертим кроком політик назвав відокремлення емоцій від національного інтересу. Він зазначив, що національний інтерес України – це сильний союз із Польщею, підтримка Польщею України в ЄС і НАТО, спільна безпека та спільне стримування Росії.

П’ятий крок - влада має забезпечити обіцяне відкриття всіх переговорних кластерів з Європейським Союзом у липні.

"Нагадую, що це також залежить і від Варшави. Тут не можна недооцінювати ризики, вікно можливостей дуже вузьке", - зауважив п'ятий президент.

"Час працювати і відновлювати українсько-польське стратегічне партнерство. Не можна допустити розділення України і Молдови в європейській інтеграції. Не раз вже говорив: треба припинити втрачати людей, території і час. Тепер додам: так само важливо нам не втрачати партнерів і союзників",- додав Порошенко.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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